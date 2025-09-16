企圖「巫術暗殺總統」！尚比亞2男遭判2年　活變色龍成死亡法器

▲尚比亞總統哈凱恩德·希奇萊馬（Hakainde Hichilema）。（圖／翻攝自Facebook／Hakainde Hichilema）



記者王佩翊／編譯

非洲國家尚比亞2名男子因被發現企圖使用「巫術」暗殺總統哈凱恩德·希奇萊馬（Hakainde Hichilema）遭逮，並判處2年有期徒刑併科苦役。2人被發現用一隻活的變色龍與其他法器下蠱，地方法官更稱他們是全體尚比亞人民的敵人。

根據《衛報》報導，村落酋長李奧納德・菲里（Leonard Phiri）以及莫三比克籍人士賈斯滕・坎敦德（Jasten Mabulesse Candunde）2024年12月被警方拘捕。兩人當時被一名清潔工檢舉發出詭異聲響，警方隨後在兩人身上搜出活的變色龍及多項「巫術道具」，其中包含紅布、不明白色粉末以及一條動物尾巴等物品。

尚比亞首都路沙卡地方法院法官法恩・馬揚布（Fine Mayambu）在宣判時表示，「本案的犯罪動機是要殺害國家元首，而2名被告不僅僅是國家元首的敵人，更是全體尚比亞人民的敵人。」

檢方調查指出，2名被告受雇於反對黨議員艾曼紐・班達（Emmanuel "Jay Jay" Banda）的兄弟。班達本人目前正因被指控搶劫、謀殺未遂以及越獄等多項罪名等待宣判。

尚比亞目前仍將巫術行為列為刑事犯罪，而這條法律條文則是自英國殖民時期遺留下來的。

此案發生的時機相當敏感，正值希奇萊馬因打壓言論自由與政治反對派而飽受各界抨擊之際。不僅如此，希奇萊馬也被指控有獨裁傾向。

國際人權組織「人權觀察」在2024年全球人權報告中提出嚴厲批評稱，「希奇萊馬政府越來越展現威權主義傾向，當局騷擾並恐嚇記者、青年運動人士及政治反對領袖，只因他們表達異議或批評政府。」

南非史泰倫博斯大學資深講師西舒瓦（Sishuwa Sishuwa）在南非媒體《郵衛報》專欄中直指，希奇萊馬正利用司法體系壓制政敵，任命親信進入選舉委員會，並在明年全國大選前「改寫憲法規則」為己謀利。

事實上，在尚比亞政壇中，巫術指控屢見不鮮。希奇萊馬的死對頭「倫古」發生葬禮爭議期間，坊間更傳出希奇萊馬企圖利用倫古遺體進行神秘儀式的傳言。