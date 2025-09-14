　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德幫抱屈：文化預算被立院刪凍　文化人更被汙名化飽受委屈

▲▼總統賴清德出席「2025藝文聯誼茶會」。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德出席「2025藝文聯誼茶會」。（圖／總統府提供，下同）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德昨日（13）晚間出席「2025藝文聯誼茶會」時表示，文化是國家的靈魂，也是帶動台灣進步的原動力。他特別提及，今年度文化部的預算遭立法院大幅刪減與凍結，許多支持台灣的文化人更被汙名化、飽受委屈；他承諾，今年度文化部主管預算編列290億元，無法全數付諸實現，但政府會再接再厲，明年度預算將編列297億元，希望透過寬列文化預算支持台灣文化發展。

賴清德致詞時表示，很高興在徐徐晚風的陪伴下，再次和藝文界好朋友齊聚一堂欣賞台灣戲曲、體驗客家傳統美食文化，共同度過一個美好的周末。他說，感謝台灣戲曲學院的同學帶來充滿文化底蘊與藝術張力的精采表演，展現台灣年輕世代對本土文化的熱愛與投入。

▲▼總統賴清德出席「2025藝文聯誼茶會」。（圖／總統府提供）

賴清德表示，自從接任文總會長以來，不斷期許文總持續深化台灣價值，讓文化走入日常生活、走向國際，文總也全力以赴，運用創意展現傳統與創新。他提到，上個月剛在日本大阪舉辦的「TAIWAN PLUS」邁入第六屆，累積70萬人次造訪，已經是台日文化交流最具代表性的盛事之一；今年更與文化部合作，透過關西世博的舞台，讓來自各國的旅客再次感受台灣之美。

賴清德說，文化是國家的靈魂，也是帶動台灣進步的原動力，幾十年來，因為文化界一棒接一棒的努力，透過不同的藝術形式，盡情揮灑創意和熱情，不但讓人深刻感受到台灣文化的旺盛生命力，也讓台灣成為一個自由、民主、多元、包容的偉大國家。

賴清德指出，文化界先進向來走在時代的尖端，大家的一言一行總是引領著群眾跟隨前進。感謝大家秉持良知良能、發揮文化創意，讓台灣走向世界；也積極參與公共事務，讓台灣的公民社會更多元、更有活力。他強調，文化沒有顏色之分，也不會有黨派之別，所有文化創作、藝文作品，只要是為台灣這塊土地、為人民發聲，就是值得鼓勵及國人共同支持的好作品。

賴清德提到，今年度文化部的預算遭到立法院大幅刪減與凍結，許多支持台灣的文化人更被汙名化、飽受委屈。他認為，即使如此，在政府和文化界人士的共同努力下，依然穩健地邁向「文化傳承、世界台灣」的目標，包括持續寬列文化預算，今年度文化部主管預算編列290億元，無法全數付諸實現，但政府會再接再厲，明年度預算將編列297億元，希望透過寬列文化預算支持台灣文化發展。

▲▼總統賴清德出席「2025藝文聯誼茶會」。（圖／總統府提供）

賴清德說，除了支持文化創作，政府也鼓勵年輕人能積極接觸文化作品，因此將擴大文化幣發放，除了原來16到22歲每人1200點，今年擴大試辦13到15歲每人600點，目前已有145萬人領取，整體領取率超過7成。明年將全面發放13到22歲每人1200點文化幣，讓年輕人從小培養接觸藝文活動習慣，擴大文化經濟規模。

賴清德提到，去年8月小公視正式開台，透過加強兒少影視節目製作、開發青少年原創影集等，豐富台灣兒少原創影音內容，也啟動影視產業「大航海計畫」助攻國片打入國際影壇，透過「台灣故事開發國際合作計畫」，帶動更多故事題材孵化開發，壯大文化內容，發展台流經濟。

賴清德提到，政府並積極推動文化外交及文化輸出，亮點包括2024巴黎文化奧運、2025大阪文化世博、2025歐洲台灣文化年，透過跨部會、跨領域的合作，不僅展現台灣自信，也讓台灣文化走向世界。此外，文化部李遠部長現在也在捷克，將故宮文物帶至捷克國家博物館展出。

▲▼總統賴清德出席「2025藝文聯誼茶會」。（圖／總統府提供）

賴清德提到，政府鼓勵及獎勵繪本及圖文書創作，為了推廣漫畫產業發展，今年創立了青漫獎培育台灣漫畫人才。今年3月，第1座專責台灣近現代美術發展的台南國家美術館籌備處正式掛牌，希望經由多面向的努力，促進台灣的藝文振興。

賴清德表示，明年政府將召開「2026年全國文化會議」，鼓勵公民參與文化政策討論；更重要的是，將持續捍衛創作的自由，支持專業、有才華及潛力的文化工作者及團隊，都能有機會被看見、被支持。未來，行政團隊將以更大的誠意與行動力，積極與在野黨及社會溝通說明，盼共同支持文化發展，讓深耕台灣的文化種子，持續成長茁壯。

▲▼總統賴清德出席「2025藝文聯誼茶會」。（圖／總統府提供）

09/13 全台詐欺最新數據

505 1 9265 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

18年知名牛排館宣布頂讓！　老闆女兒：爸該享福了
陳曉東開第一槍！　替于朦朧發聲
柯文哲十足信任黃國昌　拋聯合政府創造民眾黨新政治空間
和蕾菈離婚後首露面！　湯宇曝2人近況
台南台積電工人遭風扇擊中摔落3m　手臂斷裂亡
齊名邦茲！　索托寫大聯盟史上第一人紀錄

好不容易交保的柯文哲，又被北檢再提抗告，並被高院發回更裁。這場北檢抗告，高院發回的戲碼不斷地重複上演中，這次也不例外。台灣民意基金會董事長游盈隆稱這是柯文哲與當今朝廷間的一場政治豪賭。個人認為，此形容傳神但不一定到位。

一圖看財劃法失衡！北市增452億居冠　台南、高雄慘淪六都後段班

賴清德座談新北黨公職　要加強打詐力道「是政府最重要工作」

嗆綠營用「公式漏洞」與地方搶錢　郝龍斌：財劃法變政治鬥爭工具

