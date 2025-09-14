賴清德幫抱屈：文化預算被立院刪凍　文化人更被汙名化飽受委屈

▲總統賴清德出席「2025藝文聯誼茶會」。（圖／總統府提供，下同）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德昨日（13）晚間出席「2025藝文聯誼茶會」時表示，文化是國家的靈魂，也是帶動台灣進步的原動力。他特別提及，今年度文化部的預算遭立法院大幅刪減與凍結，許多支持台灣的文化人更被汙名化、飽受委屈；他承諾，今年度文化部主管預算編列290億元，無法全數付諸實現，但政府會再接再厲，明年度預算將編列297億元，希望透過寬列文化預算支持台灣文化發展。

賴清德致詞時表示，很高興在徐徐晚風的陪伴下，再次和藝文界好朋友齊聚一堂欣賞台灣戲曲、體驗客家傳統美食文化，共同度過一個美好的周末。他說，感謝台灣戲曲學院的同學帶來充滿文化底蘊與藝術張力的精采表演，展現台灣年輕世代對本土文化的熱愛與投入。

賴清德表示，自從接任文總會長以來，不斷期許文總持續深化台灣價值，讓文化走入日常生活、走向國際，文總也全力以赴，運用創意展現傳統與創新。他提到，上個月剛在日本大阪舉辦的「TAIWAN PLUS」邁入第六屆，累積70萬人次造訪，已經是台日文化交流最具代表性的盛事之一；今年更與文化部合作，透過關西世博的舞台，讓來自各國的旅客再次感受台灣之美。

賴清德說，文化是國家的靈魂，也是帶動台灣進步的原動力，幾十年來，因為文化界一棒接一棒的努力，透過不同的藝術形式，盡情揮灑創意和熱情，不但讓人深刻感受到台灣文化的旺盛生命力，也讓台灣成為一個自由、民主、多元、包容的偉大國家。

賴清德指出，文化界先進向來走在時代的尖端，大家的一言一行總是引領著群眾跟隨前進。感謝大家秉持良知良能、發揮文化創意，讓台灣走向世界；也積極參與公共事務，讓台灣的公民社會更多元、更有活力。他強調，文化沒有顏色之分，也不會有黨派之別，所有文化創作、藝文作品，只要是為台灣這塊土地、為人民發聲，就是值得鼓勵及國人共同支持的好作品。

賴清德提到，今年度文化部的預算遭到立法院大幅刪減與凍結，許多支持台灣的文化人更被汙名化、飽受委屈。他認為，即使如此，在政府和文化界人士的共同努力下，依然穩健地邁向「文化傳承、世界台灣」的目標，包括持續寬列文化預算，今年度文化部主管預算編列290億元，無法全數付諸實現，但政府會再接再厲，明年度預算將編列297億元，希望透過寬列文化預算支持台灣文化發展。

賴清德說，除了支持文化創作，政府也鼓勵年輕人能積極接觸文化作品，因此將擴大文化幣發放，除了原來16到22歲每人1200點，今年擴大試辦13到15歲每人600點，目前已有145萬人領取，整體領取率超過7成。明年將全面發放13到22歲每人1200點文化幣，讓年輕人從小培養接觸藝文活動習慣，擴大文化經濟規模。

賴清德提到，去年8月小公視正式開台，透過加強兒少影視節目製作、開發青少年原創影集等，豐富台灣兒少原創影音內容，也啟動影視產業「大航海計畫」助攻國片打入國際影壇，透過「台灣故事開發國際合作計畫」，帶動更多故事題材孵化開發，壯大文化內容，發展台流經濟。

賴清德提到，政府並積極推動文化外交及文化輸出，亮點包括2024巴黎文化奧運、2025大阪文化世博、2025歐洲台灣文化年，透過跨部會、跨領域的合作，不僅展現台灣自信，也讓台灣文化走向世界。此外，文化部李遠部長現在也在捷克，將故宮文物帶至捷克國家博物館展出。

賴清德提到，政府鼓勵及獎勵繪本及圖文書創作，為了推廣漫畫產業發展，今年創立了青漫獎培育台灣漫畫人才。今年3月，第1座專責台灣近現代美術發展的台南國家美術館籌備處正式掛牌，希望經由多面向的努力，促進台灣的藝文振興。

賴清德表示，明年政府將召開「2026年全國文化會議」，鼓勵公民參與文化政策討論；更重要的是，將持續捍衛創作的自由，支持專業、有才華及潛力的文化工作者及團隊，都能有機會被看見、被支持。未來，行政團隊將以更大的誠意與行動力，積極與在野黨及社會溝通說明，盼共同支持文化發展，讓深耕台灣的文化種子，持續成長茁壯。