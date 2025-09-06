賴清德提「黑天鵝」有大罷免　吳思瑤認行政立法出問題：別跟民意斷鏈

▲民進黨立委吳思瑤。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

總統兼民進黨主席賴清德5日晚宴請包含林岱樺在內10名綠委，會後，與會綠委轉述，總統會中提到三隻黑天鵝，第一個就是關稅，第二是大罷免結果，對執政黨是衝擊，第三個就是這次的風災。對此，綠委吳思瑤今（6日）受訪時坦言，這確實是執政黨的挑戰，而大罷免給予民進黨最深刻檢視，這一年半來，行政立法之間到底出了什麼問題？不要跟民意斷鏈，要痛定思痛、重新出發，任何改革都不嫌晚。

賴清德在正式開議前，分批宴請黨籍不同派系立委，昨晚餐敘上，據與會綠委轉述，賴清德會中提到三隻黑天鵝，第一個就是關稅，第二是大罷免結果，對執政黨是衝擊，第三個就是這次的風災，總統特別要聽每位立委的建言。

賴清德今也出席與北市黨公職代表的座談會，北市立委吳思瑤會前受訪時表示，這確實是執政黨的挑戰，執政黨承擔執政責任、面對內外險峻挑戰都必須提出解方，風災部分已經透過特別條例跟預算，中央協力地方加速重建，風災部分已經有比較清楚的發展，也有更多資源投入。

吳思瑤也提到，關稅部分還在跟美方持續談判，能夠談都是好事，相信談判團隊，也期待有好的結果。特別條例修正案已經通過，只要下會期盡快送出特別預算，協助產業、穩定民生、擴大加碼照護弱勢都能夠上路，有資源才能做事，而子彈即將到位。

黑天鵝最後一個是大罷免，吳思瑤表示，大罷免給民進黨最深刻的檢視，就像現在要召開的會議，透過深切檢討，這一年半來執政、施政，行政立法之間到底出了什麼問題？不要跟民意斷鏈、不要跟基層脫鉤，所以總統邀請基層黨代表從台北出發，自己會上會多聆聽。

吳思瑤強調，行政立法要接受黨員建言，虛心檢討，大罷免給民進黨最大反饋就是痛定思痛、重新出發，任何改造、改革都不嫌晚，主席領導民進黨、總統治理國家，都面臨到必須改變的重要意志，只要大家團結沒有衝不破難關。