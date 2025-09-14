賴清德細數政績：佈局全球賺全世界的錢　全國人民從幼照顧到老

▲總統賴清德14日赴彰化溪湖福安宮參香。（圖／記者陶本和攝，下同）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德14日赴彰化溪湖福安宮參香時，細數他的施政成果，不僅提高國防預算，也推動工業轉型升級，目標立足台灣、佈局全球，要賺全世界的錢，並且照顧全國人民，推出0到6歲國家一起養政策、免繳學費、長照加倍照顧等，政府是從幼照顧到老。

賴清德致詞時表示，他有三大使命，跟團隊要把台灣顧好，讓全國人民生存發展下去，保護全國人民的生命、財產與安全。他說，從前總統蔡英文開始，就增加國防力量，提高國防預算，對外增加採購船艦，對內推動工業轉型升級，一兼二顧，一來保護國家安全，也帶動經濟發展。

賴清德表示，他有責任，就是2300萬人民的飯碗要顧好，要發展經濟，讓大家過更好的生活。他說，過去投資都在中國，但這樣很危險，雞蛋不能放在同個籃子裡，所以從蔡英文到他，目標是立足台灣、佈局全球、行銷世界，要賺全世界的錢。

賴清德指出，當企業收入多，稅金就來照顧全國人民，所以提出0到6歲國家一起養政策，這個政策已經在做了，政府給第一胎5000元、第二胎6000元、第三胎給7000元，這在過去都是沒有的。

賴清德接著表示，從蔡英文到他，一步步建立起來，孩子開學就會注意到，讀高中職的現在不用繳學費了，公立、私立學校都不用繳學費，政府補貼減少家庭負擔，政府利用教育培養人才，人才多，國家就會好，個人生活好，國家就會好。

賴清德也提到長照政策，他說65歲以上有加倍照顧，長照中心已經有1萬個點，這對台灣社會，長期打拚的長輩可以帶來更好的照顧，不管是蔡英文或賴清德，都是從幼照顧到老。