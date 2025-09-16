中油有內鬼！　「淘寶貨」釀興達大火

▲橋頭地檢查辦中油煉製事業部前執行長徐漢貪汙案，搜出大筆現金。（圖／鏡週刊提供，下同）

興達電廠燃氣新2號機組9日發生火災，台電初判是因輸送加熱天然氣管線連接處的「法蘭」（flange）鬆脫，導致天然氣外洩引發大火，釀成這起災害的關鍵零組件「法蘭」（flange），是用以連結2段管線或管件的金屬構件，通常以螺栓鎖固，並夾入墊片以確保密封。知情人士解釋，法蘭用於發電廠管線，在煉油、供油的中油公司也很常用，此外，相關系統也常見具有開關功能的閘閥法蘭，中油已有相關弊案遭橋頭地檢署偵辦中。

內部吹哨者向本刊表示，構造更精密、具開關功能的閘閥法蘭，各種型號、尺寸價差極大，已有不肖廠商將中國製劣質法蘭與閘閥法蘭賣到台灣，可能已流入台電及中油，還曾有廠商因此被判刑，但刑度輕且可易科罰金，政府單位未發覺此一問題嚴重性，形同放任劣質品威脅公安。

除此之外，知情人士指出，中油方面早在煉製事業部前執行長徐漢涉貪遭踢爆時，即可看出端倪，涉案之行賄廠商包含葳閣企業有限公司（負責人王懿昇）、文祥公司（負責人黃建源）等，均為使其不合格閥類、法蘭能順利驗收，長期行賄徐漢等人。

本刊調查，中油公司大林廠在2021年12月辦理「油氣純化工場公用中壓篜氣管線鋼法蘭閘閥」標案時，聯翔公司得標「24吋300磅鋼法蘭閘閥」，卻未依約交付中油台灣廠商億承企業股份有限公司生產的「ZV」牌閘閥法蘭，而以疑似來自中國的產品將億承公司商標「ZV」焊在冒牌貨上，改標洗產地，中油公司發覺有異，隔年4月將產品送交金屬工業研究發展中心檢驗，發現是改標商品，中油提告以後，廠商負責人認罪，於2023年7月遭判刑半年，可易科罰金。

知情人士指出，除了遭判有罪的聯翔公司案，中油另在2022年即接獲員工反應，煉油廠管線的閘閥法蘭採用中國貼牌洗產地的低價品冒充成正品，竟然還能通過驗收，因此針對高雄大林廠及桃園煉油廠進行清查，果然發現有鬼。廠商疑似以整新品及中國製品混充正品，還以一條龍式犯案，連出廠檢驗報告都造假，以假冒的合懋興業原廠材質證書交付中油審核，裡應外合下，不僅未被查辦，還通過驗收請款，恐已有不少劣質品裝設在中油煉油廠及台電發電廠內，經橋頭地檢署檢察官偵辦，相關涉案人供稱，的確已有產品賣給中鼎公司的下游包商。

吹哨者指出，法蘭或閘閥法蘭在中油、台電都是廠內不可或缺的零件，價格雖然與動輒以億計價的煉油設施及發電機組相差甚遠，但品質仍不容忽視，從這次興達電廠大火，即可見法蘭及閘閥法蘭的重要性，一旦出問題，恐立即影響國家整體供電、供油、供氣能源的穩定。中油及台電有多少劣質零件尚未被查出？有賴橋頭地檢署等相關單位嚴辦釐清。



