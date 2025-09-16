不肖業者「淘寶貨坑台電」害興達大火　台灣陷限電危機

▲台電董事長曾文生指出火災是法蘭（flange）漏氣惹禍。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

高雄市永安區的興達電廠2廠新建工地，9日驚傳燃氣外洩引發爆炸，全國供電備轉容量率一度從逾10%跌至僅剩3%，台電董事長曾文生隔天受訪時強調，此事是台電失職，也再度致歉，起火原因初步判定為法蘭墊片鬆脫，發生天然氣外洩，因此引起火災。

本刊接獲吹哨者爆料，有不肖廠商以中國低價劣質零件，包括法蘭及閘閥法蘭等，先改標洗產地充當原廠貨，甚至以偽認證方式，再高價賣給台電、中油與統包商中鼎公司，不僅潛藏公共安全危機，還可能因品質不良導致漏氣釀成大禍。類似關鍵零件出包釀成意外，桃園及大林煉油廠已有前例，在全台燃氣發電占比已提升至42％的情況下，天然氣輸送安全零組件若不全面檢驗，恐潛藏國安未爆彈。

▲興達電廠新燃2號機火災後，法蘭及閘閥法蘭應全面體檢。

本刊調查，燃氣發電系統中包含控制閥、關斷閥、過濾器、管路、流量計、壓力計、相關控制設備、天然氣加熱器等構件，以供應氣機所需燃氣，其中天然氣熱交換器是鰭管式熱交換器，設置在氣渦輪機進氣前端，將天然氣從32度經加熱器熱交換增至210度，以增加燃燒熱能的使用，並提升氣渦輪機效率，系統中的法蘭及閘閥法蘭逾20個，只要1個漏氣或出問題，就可能引發火災及爆炸。

由於發電廠等設施法蘭等零件數量眾多，且安裝上去沒多久就產生興達電廠洩氣問題，讓現場工作人員都氣喊不把第一線人命當一回事，經過內部吹哨查核後，已由橋頭地檢署立案偵辦，相關涉案人供稱，的確已有產品賣給中鼎公司的下游包商。

▲閘閥法蘭在淘寶網也買得到，價格遠低於正品。

「核電退場後，燃氣已成為台灣現階段的能源主力，發電安全就是國安。」吹哨者指出，全台發電的燃氣比例，已從2016年的31.5%上升至2024年的42.4%，燃氣從運送到輸送的過程中，只要出了差錯，都可能造成燃氣機組驟停，釀成國安問題。

該人士強調，低價的法蘭及閘閥法蘭品質較差，如果用在一般常溫氣體及油料的輸送管線上，通常不會立即出現問題，有異狀時更換即可。9日興達電廠發生大火後，台電初步調查認定是新燃氣二號機組中，用來輸送已加熱過的天然氣管道，管與管連接處的法蘭鬆脫，引發天然氣外洩而釀成火災。吹哨者指出，劣質的法蘭及閘閥法蘭若用在溫度高的地方，就容易出事，再加上可能工法偷工，沒有熱鎖程序，才會在高溫高壓及震動下洩氣，這很可能就是這次火災發生的原因。

台電董事長曾文生在興達電廠大火隔天即出面說明火災初判原因，指出法蘭及施工的品質，是台電身為雇主事後要了解和查察的重點。本刊調查，興達電廠新燃氣2號機組的統包商是中鼎公司，但其中有不同的包商、統包聯盟召集下包的承包廠商施作，台電內部也正在清查施工及材料品質是否符合規範。

台電指出，9日晚間燃氣發電機組進行試運轉時，天然氣加熱後送至機組途中從管線洩漏，至於為何會漏氣，是法蘭還是閘閥法蘭或其他因素所造成，仍在調查中。



更多鏡週刊報導

新聞內幕／陸製劣質零件流入油電設施 興達電廠大火燒出國安危機

興達燒出未爆彈2／副廠廉價劣質「法蘭」改標洗產地 檢嚴查中油標案內神通外鬼

興達燒出未爆彈／興達電廠關鍵連接零件釀巨災 揭台電、中油潛藏國安危機