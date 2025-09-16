　
社會 社會焦點 保障人權

興達電廠大火爆「關鍵零件」是淘寶貨　業者洗產地坑台電

興達電廠燃氣機組火災燒出國安危機，中油也有未爆彈。（翻攝記者爆料網）

▲興達電廠燃氣機組火災燒出國安危機，中油也有未爆彈。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

興達電廠燃氣新2號機組9日發生火災，台電初判是因輸送加熱天然氣管線連接處的「法蘭」（flange）鬆脫，導致天然氣外洩引發大火。本刊接獲吹哨者爆料，有不肖廠商以中國低價劣質零件，包括法蘭及閘閥法蘭等，先改標洗產地充當原廠貨，甚至以偽認證方式，再高價賣給台電、中油與統包商中鼎公司，不僅潛藏公共安全危機，還可能因品質不良導致漏氣釀成大禍。類似關鍵零件出包釀成意外，桃園及大林煉油廠已有前例，在全台燃氣發電占比已提升至42％的情況下，天然氣輸送安全零組件若不全面檢驗，恐潛藏國安未爆彈。

釀成這起災害的關鍵零組件「法蘭」（flange），是用以連結2段管線或管件的金屬構件，通常以螺栓鎖固，並夾入墊片以確保密封。知情人士解釋，法蘭用於發電廠管線，在煉油、供油的中油公司也很常用，此外，相關系統也常見具有開關功能的閘閥法蘭。

中油採購的閘閥法蘭，遭以來路不明的產品冒充原廠貨通過驗收。（讀者提供）

▲中油採購的閘閥法蘭，遭以來路不明的產品冒充原廠貨通過驗收。

內部吹哨者向本刊表示，構造更精密、具開關功能的閘閥法蘭，各種型號、尺寸價差極大，原廠認證的產品甚至高達400萬元，但中國淘寶等拍賣平台上，卻充斥廉價未經認證的替代品，虛偽認證的平價版，價格只要原廠零件的3成，已有不肖廠商將中國製劣質法蘭與閘閥法蘭賣到台灣，流入台電及中油，還曾有廠商因此被判刑，但刑度輕且可易科罰金，政府單位未發覺此一問題嚴重性，形同放任劣質品威脅公安。

除此之外，知情人士指出，中油方面早在煉製事業部前執行長徐漢涉貪遭踢爆時，即可看出端倪，涉案之行賄廠商包含葳閣企業有限公司（負責人王懿昇）、文祥公司（負責人黃建源）等，均為使其不合格閥類、法蘭能順利驗收，長期行賄徐漢等人。

閘閥法蘭在淘寶網也買得到，價格遠低於正品。（翻攝淘寶網）

▲閘閥法蘭在淘寶網也買得到，價格遠低於正品。

發生火災的興達電廠新然2號機且由於法蘭及閘閥法蘭等零件數量眾多，且安裝上去沒多久就產生洩氣問題，讓現場工作人員都氣喊不把第一線人命當一回事，經過內部吹哨查核後，已由橋頭地檢署立案偵辦，相關涉案人供稱，的確已有產品賣給中鼎公司的下游包商。

高雄市長陳其邁視查興達電廠新燃2號機災後復原情況。（高雄市府提供）

▲高雄市長陳其邁視查興達電廠新燃2號機災後復原情況。

本刊調查，早在2年多前，橋頭地檢署偵辦大林煉油廠閘閥法蘭弊案時，涉及將劣質中國製產品改標洗產地賣至台灣的廠商即供稱，曾將有問題的法蘭產品賣給承包中油設施及台電發電廠等多項重大標案的統包商中鼎公司的相關下游包商，而這些下游包商及統包中鼎，也有承攬興達電廠標案，至於興達電廠大火是否與此有關聯？仍需由橋頭地檢署偵辦釐清。


