賴清德3招止血　徐國勇親自督軍

▲賴清德（左）請徐國勇（右）親自督軍執政團隊的輿情晨會。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

賴政府改組內閣，新任政院祕書長張惇涵上任首重溝通、論述，雷厲風行的作風立刻讓各部會有感。8月底新內閣上路前夕，張親自致電所有部會首長，取代過去的「內閣共識營」，有部長到晚上7、8點還接到他的電話，張要求對外回應時事須及時、扼要，更要各部會提報「五五五─五大亮點政策、五大待解問題、五大將推政策」，快速抓出各部會的施政推進議程與重點。

為了響應賴清德在八二三後宣示的「調整施政順序」，及卓榮泰要求「推動人民有感施政」，張惇涵在上任後的首次院會前，抓出三大青年婚育相關政策，要求部會將這些已討論有一定共識的議題加速出菜，在短短幾天內密集與相關部會開會討論行政配套工作，最終順利於9月3日的院會推出「青年優先三重奏」，放寬新青安規範、育嬰彈性休假及婚育宅加碼。

儘管政院加強精研政策菜式，但基層能否接受知悉、有感？仍是執政團隊的一大考驗。據掌握，賴清德在大罷免結束後，曾親自召集府、院、黨、黨團的輿情幹部，重新了解團隊的橫向溝通機制，促使團隊溝通聯繫更順暢。在賴的要求下，八二三後每天一早府、院、黨、黨團的輿情會議「再度恢復」聯合線上召開，並由黨祕書長徐國勇親自督軍，收攏攻防議題。

▲行政院13日邀縣市談財劃法，祕書長張惇涵會前親自受訪。

對於輿情團隊的重新整隊，綠委指出，過去確實很多攻防議題，行政部門的說明資料都姍姍來遲，早上9點媒體都在立法院堵訪一輪了，資料還不見得有傳來，甚至國民黨團記者會開完、罵完，民進黨團這邊才趕快去問行政部門怎麼回；如今改善不少，不少重要議題的談參，一大早、甚至前一晚就出現在黨團群組，行政院副祕書長阮昭雄也在群組裡扮演立院與黨團溝通的橋梁。

過去黨團幹事長吳思瑤被政論節目形容是「府院黨的發言人」「整個政府只有吳思瑤在打仗」，媒體不管府、院還是黨的議題都問她，如今發言角色也強化落實分工，增加府院發言人出面接受堵訪的頻率。



更多鏡週刊報導

時事焦點／823後重整隊形拚止血 賴領導風格難解綠營焦慮

綠整隊拚止血／823後整補破網 賴領導風格難安基層焦慮

綠整隊拚止血2／宣傳模式停留在陸戰思維 黨內憂政策討論氣氛難成形