AIT稱「臺灣主權未定」　陸外交部嗆：80年前就已徹底解決

中國大陸日前以「開羅宣言」等二戰文件，聲稱日本已將臺灣主權歸還中國；美國在臺協會（AIT）則說，「北京的敘事是錯誤的」，「開羅宣言」等文件並未決定臺灣的最終政治地位。中國外交部發言人林劍15日在例行記者會上直批，AIT是在混淆視聽。

一名路透社記者向林劍提問，美國在臺協會的聲明表示，中國大陸故意曲解包括《開羅宣言》、《波茨坦公告》和《舊金山對日和約》在內的二戰時期文件，以支持其反對臺灣的行動，這些文件都不足以確定，臺灣的最終政治地位，「外交部對此有何評論？」

林劍表示，「有關機構的謬論顛倒黑白，混淆視聽，中方對此強烈不滿，堅決反對，臺灣回歸中國，是二戰勝利成果和戰後，國際秩序的重要組成部分，《開羅宣言》、《波茨坦公告》和《日本投降書》等一系列，具有國際法效力的文件，都清楚確認了，中國對臺灣的主權。」

林劍直指，「臺灣地位問題早在1945年，中國人民抗日戰爭勝利時，就已經徹底解決，所謂『舊金山和約』，是二戰之後美國糾集一些國家，在排斥中華人民共和國、蘇聯的情況下，對日單獨媾和而發表的非法無效文件。」

林劍強調，「世界上只有一個中國，臺灣是中國領土不可分割的一部分，這是不容置疑的歷史和法理事實，任何人任何勢力都無法改變，我們敦促美方，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，停止以任何形式縱容支持『台獨』分裂勢力。」