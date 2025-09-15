快訊／柯文哲維持交保！柯媽哽咽發聲「我的孩子真的是好孩子」

記者黃彥傑、閔文昱／新竹報導

前台北市長柯文哲與前台北市議員應曉薇深陷「京華城案」，北院5日分別裁准兩人以7000萬、3000萬元交保，並限制住居、出境及出海8個月，加裝電子腳鐐及手機監控。檢方不服提起抗告，高院日前撤銷發回，台北地院15日晚間維持原裁定。對此，柯媽何瑞英得知消息後也哽咽回應「我的孩子真的是好孩子。」

▲北院今(15)日重開柯文哲羈押庭，合議庭維持原交保裁定，柯文哲晚間離開地院。（圖／記者李毓康攝，下同）

對於兒子交保，柯文哲的母親何瑞英在電訪時語帶心疼表示，「我告訴你，他自己是沒錢的，我們也真是無路可走。幸好這次不用再拿錢了。」她坦言，這段時間身體大受影響，「我一天也沒吃好，就是經常在聽（新聞），眼淚一直流。」

何瑞英哽咽說，「我的孩子真的是好孩子。」她透露，柯文哲返家後有在家拜祖先，並計劃等農曆七月過後再到廟裡祭拜。她也提到，雖然心中仍難過，但仍希望大家「要有理性」，強調家人會依照傳統習俗慢慢調整步伐。

針對交保理由，北院說明，案件已密集開庭進行，與柯文哲涉案相關的重要證人多已完成交互詰問，公益侵占部分亦有進展，尚未出庭的證人也都在偵查中具結作證，辯護人並未爭執證述的證據能力，因此相關訴訟攻防已趨明確。法院強調，若僅因部分證人尚未作證完畢就認定必須羈押，將使審查流於形式，無法落實比例原則。

至於檢方質疑接觸風險，法院則補充說明，若一概禁止與起訴書所列所有證人接觸，恐過度限制被告自由，因此裁定限制範圍僅針對共同被告及後續待交互詰問之證人，禁止任何接觸、騷擾或探詢案情行為；其他證人則不得有騷擾、恐嚇或探詢行為。法院認為，柯文哲需仰賴家人協助籌措保證金，應曉薇則由家人商借資金，足見具保金額已對兩人形成心理壓力，可作為羈押替代。