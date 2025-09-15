快訊／北院裁定維持柯文哲交保　民眾黨：印證先前北檢主張明顯不當

記者蘇晏男／台北報導

台北高等法院12日撤銷涉京華城案的民眾黨前主席柯文哲、台北市議員應曉薇交保裁定，發回台北地院更裁，今（15日）上午10時重開羈押庭，並於中午12時03分結束；經合議庭評議近7小時，於晚間6時45分許，裁定維持原交保金額。對此，民眾黨表示，在無罪推定原則下，本就不該限制柯文哲受憲法保障的人身自由及通訊自由，合議庭的裁定，印證先前北檢主張所有二、三百位在證據清單上的證人，即使毋須再出庭，亦應禁止接觸，明顯不當。

▲民眾黨主席黃國昌15日晚陪同柯文哲搭車離開地院。（圖／記者李毓康攝）

針對北院維持柯文哲原裁定，民眾黨15日晚間發聲明表示，就北院合議庭裁定：「證據清單所列證人數量甚多，一概予以限制接觸，恐怕過度限制被告一般行為自由，有限制過當之疑慮。」，並明定不得接觸之證人範圍限於「本案後續尚待傳喚到庭進行交互詰問之證人」。民眾黨認為，在無罪推定原則下，本就不該限制柯文哲受憲法保障的人身自由及通訊自由，合議庭的裁定，印證先前北檢主張所有二、三百位在證據清單上的證人，即使毋須再出庭，亦應禁止接觸，明顯不當。

民眾黨說，「台灣民眾黨強調，柯主席歷經近一年的不見天日的羈押禁見，身心靈飽受煎熬，本黨會持續陪伴柯主席與其家人，共同捍衛清白」。