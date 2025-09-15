法庭剛念完交保喇叭傳出歡呼聲！柯文哲一臉驚訝　小草秒衝出制止

▲北院今(15)日重開柯文哲羈押庭，合議庭維持原交保裁定，柯文哲晚間離開地院。（圖／記者李毓康攝）

記者黃哲民／台北報導

台北地院審理京華城案，今（15日）傳喚被高院撤銷交保裁定的柯文哲、應曉薇重新開庭調查，晚間6點多裁定2人仍各交保7000萬元與3000萬元，針對禁止接觸證人範圍，限於同案被告與尚未作證的證人，而審判長解說理由時，庭內突然傳來柯粉們在戶外的歡呼聲，審判長正色告訴柯「庭外任何聲響，都不應傳入法庭」，柯驚訝不知發生何事，立刻有旁聽柯粉衝出去制止同伴鼓譟。

據悉，這段插曲疑因柯粉們在戶外聽聞合議庭裁定柯文哲維持交保，歡呼時使用的擴音器材不知為何干擾法庭內喇叭，並非在法庭區叫喊。審判長從晚間6點39分開始宣讀裁定理由，到6點46分講到重點，就是柯文哲、應曉薇維持交保，法庭內喇叭突然響起「柯文哲，清清白白」的歡呼聲。

▲應曉薇今（15日）仍獲北院合議庭准許交保，跟女兒走出北院（圖／攝影中心）

審判長皺眉，正色表示「柯文哲先生，類似這種情形，已經構成騷擾行為，會影響證人證詞內容與評價」，審判長指出，群眾在戶外的歡呼，若在符合相關法令範圍內，屬於言論自由，合議庭無從干預，但請尊重任何聲音，不應傳入法庭，「希望以後別再發生這種狀況」。

柯文哲入庭後等待合議庭到庭期間，跟律師要筆後就低頭疾書，但發生歡呼聲傳入法庭、審判長嚴肅提醒的插曲，柯表情驚訝、一時也不知怎麼回事，立刻就有旁聽的柯粉衝到外面制止，但稍後審判長正式宣示裁定主文，晚間6點52分剛念完，法庭內喇叭又傳出群眾鼓掌聲，柯文哲與應曉薇離開時僅跟支持者握手，沒有受訪。