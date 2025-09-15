　
社會 社會焦點 保障人權

快訊／柯文哲、應曉薇維持交保　北院裁定4大理由曝光

記者黃哲民、柯沛辰／台北報導

前台北市長柯文哲、台北市前議員應曉薇深陷京華城案，5日分別以7000萬、3000萬元交保，經北檢提出抗告，高院發回更裁，北院15日晚間維持原裁定，並說明裁定理由。

▲▼北院今(15)日重開柯文哲羈押庭，合議庭維持原交保裁定，柯文哲晚間離開地院。（圖／記者李毓康攝）

▲北院15日重開柯文哲羈押庭，維持原交保裁定，柯文哲晚間離開地院，受到支持者夾道歡迎。（圖／記者李毓康攝）

北院指出，本案已密集開庭進行，與柯文哲涉犯違反《貪污治罪條例》相關的重要證人多已完成交互詰問，公益侵占部分亦有進展。尚未到庭的證人，均已於偵查中具結作證，且辯護人並未爭執其證述的證據能力。至於共同被告部分，先前也多次於偵查階段陳述意見，因此相關訴訟攻防已趨明確。

法院強調，雖仍有部分證人尚未出庭，但證人均已經於偵查中具結，足供檢辯於日後攻防，尚不能以凡有證人尚未作證完畢，即認定有羈押之必要，否則羈押必要性之審查，恐難落實。

北院認為，雖柯文哲與應曉薇羈押原因仍存在，但並非不能以其他方式替代羈押，審酌前次交保金額，柯文哲仍須仰賴家人協助籌措保證金、應曉薇則由家人商借資金，顯示具保金額已對兩人形成足夠心理壓力與拘束力，可作為羈押替代手段。

針對禁止接觸證人部分，北院補充說明，檢察官雖主張起訴書證據清單所列證人，被告2人均不得接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情，惟因證據清單所列證人數量甚多，一概予以限制接觸，恐怕過度限制被告2人一般行為自由，有限制過當之疑慮。

為此，北院最終裁定，被告2人除在法庭內開庭期間，因訴訟行為所必要外，不得與同案被告、及本案後續尚待傳喚到庭進行交互詰問之證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情之行為。至於證據清單上所載證人，被告2人不得有任何騷擾、恐嚇或探詢案情之行為。

北院先前於9月5日裁准2人分別以7000萬元及3000萬元具保，並限制住居、出境及出海8個月，同時加裝電子腳鐐及手機監控。明定不得與同案被告、證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情之行為。

高等法院日前曾撤銷發回，如今北院經補充理由後，再次針對限制接觸範圍加以明確界定，並重申羈押審查的必要性與比例原則。

▼台北地院重開羈押庭維持交保裁定，應曉薇在女兒應佳妤攙扶下離開地院。（圖／記者李毓康攝）

▲▼台北地院重開羈押庭維持交保裁定，應曉薇與女兒應佳妤離開地院。（圖／記者李毓康攝）

 

09/14 全台詐欺最新數據

台北高等法院12日撤銷涉京華城案的民眾黨前主席柯文哲、台北市議員應曉薇交保裁定，發回台北地院更裁，今（15日）上午10時重開羈押庭，並於中午12時03分結束；經合議庭評議近7小時，於晚間6時45分許，裁定維持原交保金額。對此，民眾黨表示，在無罪推定原則下，本就不該限制柯文哲受憲法保障的人身自由及通訊自由，合議庭的裁定，印證先前北檢主張所有二、三百位在證據清單上的證人，即使毋須再出庭，亦應禁止接觸，明顯不當。

