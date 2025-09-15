身邊好友愈來愈少？其實不只你…專家揭「友誼縮水」的殘酷真相

▲離開校園進入職場後，友誼圈不再熱鬧，生活壓力與時間壓縮，讓許多人驚覺朋友逐漸減少。（圖／Pexels，下同）

離開校園、踏入職場後，許多人都有相同感受：朋友好像越來越少。曾經學生時代那種隨手就能聚會的同儕情誼，逐漸被忙碌的工作、家庭與生活壓縮，新的朋友卻難以再增加。這樣的現象不分男女，都讓不少人產生孤單感，甚至懷疑自己「是不是沒有人可以真正稱作朋友」。

日本《朝日新聞》近日刊出報導，訪問大妻女子大學人際關係學部教授本田周二，深入解析成年後的友誼現象。本田教授專攻社會與臨床心理學，長年研究成人期的友誼關係，並進行跨國比較調查。他提醒，大人之間的朋友關係其實帶有「流動性」，重點不是「去交朋友」，而是讓友誼在自然互動中逐漸形成。

朋友數量隨年齡減少，孤單感也隨之加重

在台灣，不少上班族也感受到類似困境。學生時期，友誼往往建立在課堂、社團與同儕活動，但畢業後少了固定場域，自然減少了人際互動機會。尤其近年社會強調個人表現與效率，人與人之間的接觸更傾向「功能性」與「目的性」，導致純粹的交友難度提升。這種價值觀讓一些人為了避免孤立，甚至勉強自己維繫並不真心的關係。

日本調查：2成成年人坦言「沒有朋友」

根據本田教授的研究，日本在2022年針對30至40歲族群的調查顯示，有超過2成的人坦言「沒有朋友」，比例高於美國的不到1成。這一結果突顯，隨著學生時代朋友逐漸淡去，若在社會上無法建立新的友誼，整體「朋友數」就會顯著減少。

他同時提醒，所謂朋友關係並非固定不變，而是會隨著人生階段起伏，有時淡去、有時重燃。若過度追求或強調「一定要有很多朋友」，反而會讓人陷入比較與不安之中。

放下「去交朋友」的執念，才能讓友情自然形成

對於想認識新朋友的人，本田教授認為，參加興趣活動或社團是很好的途徑，但「朋友不是靠目的性去交，而是在共通興趣、自然互動中逐漸形成」。如果帶著「我就是要來交朋友」的心態，反而容易讓對方感到壓力。

他更強調，「只要有一個能夠信任、自在相處的對象，就足以維持幸福感。」友誼的質量比數量更重要，年齡並不是限制，甚至在50、60歲之後，也可能因某個契機而誕生真正的親密友人。

從台灣到日本，成年後的友誼逐漸減少，已成為跨文化的共同現象。但專家提醒，與其焦慮「朋友太少」，不如將重點放在能否在日常互動中找到值得信任的夥伴。畢竟，友誼並不是必須「努力去交」，而是生活中自然而然「形成」的珍貴連結。