過年寄生朋友家睡覺被吵醒不爽　台中男「棍棒刀」刺擊他爸左胸

▲台中一名蔡男阿宸住在朋友家，因起床氣持刀刺擊朋友爸爸。（示意圖／視覺中國CFP）



記者許權毅／台中報導

台中市一名蔡男（阿宸）住在友人家蔡男（阿原）家，不滿阿原凌晨關門聲音大，吵醒自己睡覺，竟持木塊攻擊阿原頭部，阿原父親不滿，阿宸竟又拿出一把帶有利刃的棍棒，朝阿原父親胸口刺擊，傷口深度達4公分，險些奪命。中檢近日偵結，依殺人未遂起訴。

今年1月31日、農曆大年初三，阿宸不滿阿原凌晨4點多關門聲音大，把自己吵醒，拿出木塊對阿原頭部丟擲攻擊，阿原父親看見後，把阿宸拉至門外，結果阿宸跑到機車車廂內，拿出一把帶有利刃的鋁製棍棒，朝阿原父親左胸口刺擊。

阿原父親傷勢嚴重，傷口寬度2.5公分，深度達到4公分，導致左側氣血胸、左胸穿刺傷併左上肺葉穿刺傷等傷害，當天凌晨5點多，忍著疼痛跟血跡，自行跑到光田醫院就醫，經院方搶救救回一命。

阿宸辯稱，當時在阿原家睡覺，被阿原吵醒，因為有起床氣，雙方才發生爭執，拿木塊敲打阿原的頭，他爸爸就拿掃把打自己，才會拿出棍子自我防衛，雙方打一打之後，棍子裡的刀子露出，不知道刀子有露出。

阿原父親強調，阿宸並非亂揮，朝自己左胸刺擊二下；阿原也說，看到阿宸持刀刺進父親胸口，且是直接拿出刀子攻擊。

檢方認為，阿宸雖辯稱是拿取棍子自我防衛，左手擋頭、右手拿棍子敵擋，過程中因為旋鈕鬆掉，導致刀刃露出，但雙方身高都為168公分左右，若只是為了阻擋攻擊，棍棒應會在頭部以上，不會直接刺入被害人左胸口，說詞難以採認。

中檢認定，阿宸所持凶器為刀刃10公分，造成被害人傷口達4公分，足以造成生命威脅，極易導致死亡結果，阿宸所為是殺人未遂，依法提起公訴。