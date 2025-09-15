徐國勇嗆黃國昌「日子不久了」　民眾黨批：執政黨祕書長竟恐嚇人民

記者蘇晏男／台北報導

針對民眾黨主席黃國昌今（15日）回應台北市中正一分局通知到案說明走讀行動的說法，民進黨祕書長徐國勇表示，黃如果覺得警察講的不對，可以去說清楚，何必拒絕？眾黨兩年條款一定要實施，你可以拒絕警察、檢察官傳訊，但「你的日子不久了」。對此，民眾黨祕書長周榆修反擊，執政黨的祕書長竟然可以恐嚇人民「日子不久了」，如果繼續這樣發言，恐怕是民進黨執政的日子真的是不久了，那徐也只能繼續回去當政論節目的主持人。

▲民眾黨祕書長周榆修 。（圖／記者李毓康攝）

民眾黨日前「走讀」活動，中正一分局依涉違反《集會遊行法》等罪，通知黃國昌到案說明，若未到則將函送北檢偵辦。媒體15日上午詢問黃國昌，會否去中正一？黃說，「怎麼會這麼緊張？我又不是第一次涉《集遊法》的案子，你們怎麼那麼緊張，你們顯然不了解我的過去，把我過去SOP複習一次就知道了」。

徐國勇說，黃國昌如果覺得警察講的不對，可以去說清楚，何必拒絕？真正主管台北市警察局的是台北市長蔣萬安，除非處理過程牽涉中央事務，警政署才會介入，否則依照《刑事訴訟法》規定，各縣市首長都負責指揮縣市警察。

徐國勇更說，民眾黨兩年條款一定要實施，再一個會期，黃國昌就不是立委，那時候黃就沒有特權，屆時檢察官傳喚黃，若未到庭可立即拘提，「你那時候不是立委了，黃國昌，你可以拒絕警察、檢察官傳訊的，你的日子不久了，馬上就要到了」。

對此，周榆修表示，一個執政黨的祕書長，竟然可以恐嚇人民「日子不久了」，如果繼續這樣發言，恐怕是民進黨執政的日子真的是不久了，那徐國勇也只能繼續回去當政論節目的主持人。

周榆修也說，若要講特權，「恐怕我們還比不上民進黨國家機器的特權」，請徐國勇用同樣的標準，公開呼籲新潮流的要角吳乃仁，早日把欠台糖超過8000萬的欠款，早一點還給國家。