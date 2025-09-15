　
國際

觀光客取景太失控！灌籃高手平交道亂象多　鎌倉市府出手設拍照區

▲日本神奈川縣鎌倉市江之島電鐵線的「鎌倉高校前」站旁平交道。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

▲「鎌倉高校前」站旁平交道。（圖／pakutaso）

記者洪菱鞠／綜合報導

位於日本神奈川縣江之島電鐵線的「鎌倉高校前站」平交道，因經典動漫《灌籃高手》片頭曲畫面而爆紅，成為粉絲們心中的朝聖地，幾乎天天都有遊客駐足取景，但人潮聚集也衍生交通亂象，引發當地居民不滿。當地政府為維護安全，於近日設立了專為觀光客規劃的拍照區，並派員進行疏導。

根據日媒《テレ朝news》報導，鎌倉市自13日起在平交道旁的公園設置「拍照點」，並派員現場引導遊客，確保拍照時不影響交通，工作人員也手持中、英、日、韓四國語言的警告標語，明確寫著「禁止在公園外停留和拍攝」，提醒遊客遵守規範。這項措施先行試辦4天，市府將藉此評估所需的執勤人力，以便未來制定更完善的應變措施。

鎌倉高校前的人氣平交道，每天吸引大批粉絲前往拍照留念，特別是電影版上映後，人潮更是有增無減。部分觀光客為了拍出完美角度、還原動漫中的畫面，不僅站在馬路上拍照，無視車輛按喇叭，阻擋車輛通行，甚至差點釀成擦撞，引發不少民怨，當地居民多次抱怨交通阻塞與安全隱患，即使警方為此站崗維持秩序，亂象依舊層出不窮。

對於當地政府設置拍照區的作法，日本網友反應不一，有人支持此舉，認為是積極解決問題的好辦法，但也有人直言「乾脆收費」、「罰錢是最有效的」、「若不好好處理，將會淪為一個『讓人感到困擾』的地方」，提醒「不管多喜歡作品，安全還是第一」，並且尊重當地居民的生活。

09/14

