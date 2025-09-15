9把傳奇名琴＋亞洲最大管風琴　奇美音樂節10/25震撼登場

▲2025奇美音樂節將於10/25在衛武營登場，匯集9把傳奇名琴與亞洲最大管風琴同台。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2025奇美音樂節年度重頭戲「提琴炫技、交響輝煌」將於10月25日震撼登場，全台唯一結合亞洲最大管風琴與9把傳奇名琴的交響樂盛宴，即將在高雄衛武營國家藝術文化中心上演。

這場音樂會特別邀請國際新銳指揮安德列斯．奧登薩默（Andreas Ottensamer）、小提琴家魏靖儀、管風琴家劉信宏，以及NTSO國立台灣交響樂團共同演出，帶來前所未有的磅礡體驗。

焦點亮點是魏靖儀將攜帶史特拉底瓦里盛期名琴「姚阿幸－艾爾曼」登場，該琴曾為小提琴巨匠姚阿幸、艾爾曼持有，音色甜美飽滿，享有傳奇地位。搭配奇美館藏8把18世紀法國製琴名家的珍稀作品，高音明亮、中低音渾厚，與史特拉底瓦里的甜美細膩形成鮮明對比。當這些名琴交織，再融入衛武營9085支音管的巨型管風琴，共同詮釋聖桑第三號交響曲《管風琴》，現場將氣勢萬鈞。

奇美音樂節今年以「法國音樂」為主題，除了「提琴炫技、交響輝煌」，還有盧易之鋼琴獨奏會、蘇顯達與汪奕聞小提琴鋼琴二重奏、巴黎沙龍音樂會，以及焦元溥專題演講等系列活動，從德布西、拉威爾到聖桑，呈現法國音樂的細膩與多元。票價自300元至2000元，即日起於OPENTIX兩廳院文化生活售票系統販售。