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製琴雙城名琴對決　奇美提琴音樂饗宴即將登場

▲奇美博物館將於2月19日舉辦一場「製琴聖殿．名琴競演」提琴音樂饗宴，打造一場結合聽覺、視覺與味覺的頂級盛會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲奇美博物館將於2月19日舉辦一場「製琴聖殿．名琴競演」提琴音樂饗宴，打造一場結合聽覺、視覺與味覺的頂級盛會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

來自兩大製琴重鎮、8把合計逾3000年的古老提琴，即將進行一場前所未有的頂尖對決！奇美博物館將於2月19日舉辦一場「製琴聖殿．名琴競演」提琴音樂饗宴，破天荒推出義大利兩大提琴發源地「克里蒙納」、「布雷西亞」的絕世名琴同台競演，並由提琴專家鍾岱廷分享名琴故事，搭配尊貴沙龍午茶，打造一場結合聽覺、視覺與味覺的頂級盛會。

▲奇美博物館將於2月19日舉辦一場「製琴聖殿．名琴競演」提琴音樂饗宴，打造一場結合聽覺、視覺與味覺的頂級盛會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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奇美博物館擁有全球最完整的名琴收藏，這些提琴除了陳列展示、免費出借給學生及演奏家、國際研討交流之外，館方更希望發揮提琴本色，讓數百年的琴音能夠再次悠揚，因此，每年舉辦許多音樂活動，提供民眾聆賞名琴的機會。

近年來除了有免費的提琴快閃表演、親民的大眾型音樂會，也針對著迷提琴文化的愛樂者推出提琴頂級盛宴，特別是兩年前首辦的「提琴世界最古老的魔音」，在樂迷間造成轟動，150個限定席次快速完售。睽違兩年，館方再度為提琴樂迷量身打造「製琴聖殿．名琴競演」提琴音樂饗宴，祭出兩大製琴重鎮、共8把稀珍提琴同台呈現，再搭配名家導聆與尊貴午茶，堪稱全球絕無僅有的獨家限定場。

▲奇美博物館將於2月19日舉辦一場「製琴聖殿．名琴競演」提琴音樂饗宴，打造一場結合聽覺、視覺與味覺的頂級盛會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

奇美博物館表示，義大利北部是提琴發源地，奠定了現代提琴的形制規模，更為製琴歷史留下無比燦爛的輝煌紀錄，此次音樂會將帶領大家感受義大利兩大製琴聖殿的作品特色。文藝復興運動重鎮之一的克里蒙納（Cremona），製琴風格優雅細緻，精選最具代表性、製琴始祖安德烈．阿瑪蒂（Andrea Amati, ca. 1505-1577）與其兒子所製的經典名琴，包括世界最古老的大提琴「查理九世」、擁有法國皇室徽章的中提琴「亨利四世」，以及兩把重要小提琴。

以製作弓弦樂器與管風琴聞名的布雷西亞（Brescia），製琴風格自由奔放，特別選出重量級大師加斯帕洛．達薩羅（Gasparo Bertolotti da Salò,1540-1609）與馬吉尼（Giovanni Paolo Maggini, 1580-1630）等4把名琴，其中，達薩羅流傳後世的小提琴不足10把，且琴頭多半已換新，而此次登場的1560年製小提琴，琴頭與琴身皆原汁原味出自大師之手，是目前世上公認最完整的大師遺作。

▲奇美博物館將於2月19日舉辦一場「製琴聖殿．名琴競演」提琴音樂饗宴，打造一場結合聽覺、視覺與味覺的頂級盛會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本場也邀請奇美博物館資深提琴顧問鍾岱廷進行名琴解說，鍾岱廷管理維護奇美名琴近20年，對世界各地的名琴如數家珍，此次他將分享製琴雙城的不同流派與名琴故事。

在演奏部分，館方特別邀請知名小提琴家、灣聲樂團首席梁茜雯擔任音樂策劃，由梁茜雯帶領3位傑出音樂家共同演出，包括灣聲樂團首席小提琴黃裕峯、灣聲樂團大提琴助理首席李建樺，以及前臺北市立交響樂團中提琴家王瑞。曲目規劃上，上半場以巴洛克時期音樂為主，呼應並貼近提琴的古老年代，演奏形式包含名琴音色比較、小提琴獨奏與雙小提琴合奏；下半場以弦樂四重奏為主，突顯克里蒙納與布雷西亞的迥異特色。整個演出從含蓄內斂的巴洛克音樂到近代熱情洋溢的探戈曲風，帶領聆賞者感受最純粹的琴音之美。

▲奇美博物館將於2月19日舉辦一場「製琴聖殿．名琴競演」提琴音樂饗宴，打造一場結合聽覺、視覺與味覺的頂級盛會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為了讓整場音樂饗宴擁有多重感官體驗，中場休息特別安排尊貴午茶服務，由台南在地政商名流喜愛的「玖二品生活食酒館」推出8道精緻點心，包括經典的伊比利火腿佐哈密瓜、高檔鮮嫩的炙燒北海道生食級干貝佐魚子醬、雅緻可口的松露魔鬼蛋、焦香酥軟的可麗露等，搭配特調香濃咖啡與沁涼香草茶等，讓參與的貴賓於博物館內度過一個難忘的午茶時光。

「製琴聖殿．名琴競演」提琴音樂饗宴將於2022年2月19日於奇美博物館奇美廳登場，1月3日開放售票，限量150席，詳情請上奇美博物館官網：www.chimeimuseum.org。

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