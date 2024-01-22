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製琴雙城名琴對決！　奇美提琴饗宴3／23台北復刻登場

▲「製琴聖殿．名琴競演」音樂會，將於3/23（六）首度移師台北誠品表演廳，北部樂迷有機會親身聆賞來自義大利兩大製琴重鎮的古老琴音，體驗超級名琴頂尖對決的精湛演出。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲「製琴聖殿．名琴競演」音樂會，將於3/23（六）首度移師台北誠品表演廳，北部樂迷有機會親身聆賞來自義大利兩大製琴重鎮的古老琴音，體驗超級名琴頂尖對決的精湛演出。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

北部樂迷不用敲碗了！曾在台南奇美博物館引發轟動、創下24小時秒殺完售的「製琴聖殿．名琴競演」音樂會，將於3/23（六）首度移師台北誠品表演廳，北部樂迷有機會親身聆賞來自義大利兩大製琴重鎮的古老琴音，體驗超級名琴頂尖對決的精湛演出！

▲「製琴聖殿．名琴競演」音樂會，將於3/23（六）首度移師台北誠品表演廳，北部樂迷有機會親身聆賞來自義大利兩大製琴重鎮的古老琴音，體驗超級名琴頂尖對決的精湛演出。（圖／記者林東良翻攝，下同）

奇美博物館擁有全球最完整的名琴收藏，這些提琴除了陳列展示、免費出借給學生及演奏家、國際研討交流之外，館方更希望發揮提琴本色，每年舉辦提琴音樂饗宴，讓數百年的琴音能夠再次悠揚。2022年推出的「製琴聖殿．名琴競演」就是其中的經典之作，祭出義大利兩大提琴發源地「克里蒙納」、「布雷西亞」的絕世名琴同台，並由提琴專家鍾岱廷分享名琴故事，打造一場結合聽覺與視覺的頂級盛會，稀珍程度引發熱烈迴響，24小時就銷售一空。為滿足北部樂迷的期待，館方決定於3/23揮軍北上，於誠品表演廳復刻本場音樂會，重現8把名琴同台競演的經典一刻。

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▲「製琴聖殿．名琴競演」音樂會，將於3/23（六）首度移師台北誠品表演廳，北部樂迷有機會親身聆賞來自義大利兩大製琴重鎮的古老琴音，體驗超級名琴頂尖對決的精湛演出。（圖／記者林東良翻攝，下同）

奇美博物館表示，義大利北部是提琴發源地，奠定了現代提琴的形制規模，更為製琴歷史留下無比燦爛的輝煌紀錄。此次將帶領大家感受義大利兩大製琴聖殿的作品特色。其一，文藝復興運動重鎮「克里蒙納」（Cremona），製琴風格優雅細緻，精選製琴始祖安德烈．阿瑪蒂（Andrea Amati, ca. 1505-1577）與其兒子所製的經典名琴，包括世界最古老的大提琴「查理九世」、擁有法國皇室徽章的中提琴「亨利四世」，以及2把重要小提琴。

▲「製琴聖殿．名琴競演」音樂會，將於3/23（六）首度移師台北誠品表演廳，北部樂迷有機會親身聆賞來自義大利兩大製琴重鎮的古老琴音，體驗超級名琴頂尖對決的精湛演出。（圖／記者林東良翻攝，下同）

另一個以製作弓弦樂器與管風琴聞名的布雷西亞（Brescia），製琴風格自由奔放，特別選出重量級大師達薩羅（Gasparo Bertolotti da Salò,1540-1609）與馬吉尼（Giovanni Paolo Maggini, 1580-ca. 1630/31）等4把名琴，其中，達薩羅流傳後世的小提琴不足10把，且琴頭多半已換新，而此次登場的約1560年製小提琴，琴頭與琴身皆原汁原味出自大師之手，是目前世上公認最完整的大師遺作。

這場音樂會由奇美博物館資深提琴顧問鍾岱廷進行提琴導聆，鍾岱廷管理維護奇美名琴近20年，對世界各地的名琴如數家珍，此次他將分享製琴雙城的不同流派與名琴故事。此外，特別邀請活躍於古典樂領域的吳毓庭進行樂曲導聆，並於提琴導聆後與鍾岱廷進行對談　引領民眾更加了解提琴專業領域。

▲「製琴聖殿．名琴競演」音樂會，將於3/23（六）首度移師台北誠品表演廳，北部樂迷有機會親身聆賞來自義大利兩大製琴重鎮的古老琴音，體驗超級名琴頂尖對決的精湛演出。（圖／記者林東良翻攝，下同）
在演奏部分，由知名小提琴家、灣聲樂團首席梁茜雯擔任音樂策劃，由梁茜雯帶領3位傑出音樂家共同演出，包括灣聲樂團首席黃裕峯、灣聲樂團中提琴首席王瑞，以及灣聲樂團大提琴首席李建樺。

曲目規劃上，上半場以巴洛克時期音樂為主，呼應提琴的古老年代，演奏形式包含名琴音色比較、小提琴獨奏與雙小提琴合奏；下半場以弦樂四重奏為主，突顯克里蒙納與布雷西亞的迥異特色。整個演出從含蓄內斂的巴洛克音樂到近代熱情洋溢的探戈曲風，帶領聆賞者感受最純粹的琴音之美。

▲「製琴聖殿．名琴競演」音樂會，將於3/23（六）首度移師台北誠品表演廳，北部樂迷有機會親身聆賞來自義大利兩大製琴重鎮的古老琴音，體驗超級名琴頂尖對決的精湛演出。（圖／記者林東良翻攝，下同）

「製琴聖殿．名琴競演」奇美提琴音樂饗宴將於3/23於誠品表演廳演出，今起（1/22）早鳥75折開賣，售票請洽OPENTIX兩廳院文化生活，詳情請上奇美博物館官網：www.chimeimuseum.org。

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製琴雙城名琴對決奇美提琴饗宴

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