藍委修財劃法出包反嗆政院「只會罵」　綠委批犯錯還不認錯

記者杜冠霖／台北報導

藍營修財劃法出包，行政院昨邀22地方政府商討《財政收支劃分法》修法調整方向以及事權分配。行政院長卓榮泰會後說明，水平公式計算錯誤這是立院該負責、該勇敢修法解決。政院之後也會推出新版本。國民黨立委則反嗆行政院只會指責。對此，綠委賴瑞隆今（14日）表示，國民黨提出獨厚台北版本、委員會內3分鐘強行通過、院會1小時提8版本、政院覆議提出錯誤時又否決，犯錯不認錯，還指責行政團隊不反省，但最該反省的就是國民黨。

行政院昨邀地方政府商討《財政收支劃分法》修法後的爭議處理方式。除公式錯誤問題外，許多首長也反映財劃法設計過程中，造成城鄉差距越拉越大的狀況。

對於國民黨立委批評行政團隊只會指責、沒有反省，賴瑞隆回應，請問當時是誰提出獨厚台北3%的財劃法版本？請問當時是誰在委員會內3分鐘強行通過？請問是誰在院會一小時內提出8個版本？請問又是誰在行政院提出覆議時，仍然強行輾壓否決？全都是國民黨。

賴瑞隆指出，國民黨犯錯不認錯，還指責行政團隊不反省，但最該反省的就是國民黨，如果國民黨不知道反省、檢討，只會指責別人，這樣子如何面對財劃法亂象？

賴瑞隆呼籲國民黨立委、黨中央、縣市首長誠實面對錯誤、向國人道歉，針對財劃法亂修誠實面對國人，面對問題、道歉、檢討、重新修正財劃法，才能解決問題。

賴瑞隆指出，國民黨一味丟包、指責行政團隊，無法解決問題，因為真正問題是藍白多數強行惡修財劃法，不理執政團隊、地方政府意見，強硬表決通過，自己犯的錯就要自己面對、承擔、認錯，才能得到國人原諒。