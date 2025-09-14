公館圓環拆除爆民眾打警　王鴻薇批苗博雅落荒而逃：有無譴責暴力？

▲國民黨立委王鴻薇。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

台北市政府13日凌晨起拆除公館圓環並填平地下道，台北市議員苗博雅、張志豪及數個民團到場抗議，然期間卻有民眾毆打警察、拿台北市長蔣萬安「遺照」等事。國民黨立委王鴻薇今（14日）表示，苗博雅竟然率眾到現場，請問對於民眾失控的場面，特別是毆打警察，有無出來譴責這樣暴力行為？最後演變成自己眼見苗頭不對，落荒而逃、放民眾不顧，「請問妳有法治觀念嗎？妳有道德的觀念嗎？」

「行人零死亡聯盟」號召交通團體、學生代表等12日晚7時在公館圓環集結，進行「守環行動：圓環大走讀」行動，訴求停止拆除公館圓環，重啟協商，苗博雅、張志豪則快閃參與，苗並批蔣萬安是不尊重專業的市長。然過程中，除有民眾拿蔣萬安「遺照」外，更發生一名20多歲的范姓男子毆打警員。

王鴻薇14日說，台北市政府拆除公館圓環本來是一個交通政策的討論，沒想到苗博雅率眾到現場抗議，卻出現失控混亂局面，有民眾不顧車子而跑到大馬路上，甚至有人毆打警察，還有人製作蔣萬安遺照來做抗議，但面對這些失控局面，現場找不到率眾上街的苗博雅，原來苗已經見到「苗頭不對」，落荒而逃，直接肇事落跑。

王鴻薇表示，苗博雅竟然率眾到現場，請問對於民眾失控的場面，特別是毆打警察，有無出來道歉？出來譴責這樣暴力行為？作為一個民代，為民眾陳情，最後卻演變成自己眼見苗頭不對，落荒而逃、放民眾不顧，「請問妳有法治觀念嗎？妳有道德的觀念嗎？」