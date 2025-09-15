酒駕後「補喝酒」逃酒測手法曝！　南韓祭新規最重關5年

▲ 南韓警方夜間執法。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／編譯

南韓出現駕駛酒駕後故意「補喝酒」擾亂酒測的歪風，為整治這種現象，政府今年6月起正式實施「金浩中防治法」，祭出最重5年有期徒刑重罰，但上路至今逾百日來，因執法困難成效有限，全國僅22起案例。

《東亞日報》報導，這項法令源於歌手金浩中去年5月酒駕肇事後，利用「補喝酒」手法逃避刑責。當時檢方因無法證明他開車前已喝醉酒，只能以危險駕駛等罪名起訴，因此催生《道路交通法》中的「補喝酒處罰條款」，又稱「金浩中防治法」，於6月4日起上路。

慶北龜尾市6月22日便曾發生類似事件，一名40多歲男子走進便利商店買了一瓶酒，結帳後馬上打開猛灌，原來他被人目睹酒駕後，便用「補喝酒」的方式想躲避罰則。

但法令實施至今滿百日，成效並不理想。警方統計顯示，截至9月11日，全國因妨害酒測罪嫌被立案的僅22件，考量到每年逾13萬起酒駕的現實，此一數字只是冰山一角。警方人士坦言，即便取得信用卡明細和監視器追查行蹤，要區分是單純飲酒或蓄意仍相當困難。

新法要求檢警證明嫌犯「原先已處於酒醉狀態」且「具妨害酒測意圖」，使立案門檻大幅提高。警方目前採用韋德馬克公式（Widmark Formula）計算血中酒精濃度，也常因個體差異過大，在法庭上缺乏足夠證據能力。

至於國外作法，新加坡要求酒駕者自行舉證「事後飲酒」，若無法提出證據便得受罰；挪威則直接禁止開車後6小時內飲酒。專家指出，南韓應考慮更根本的制度改革，包括強制酒駕累犯安裝酒精鎖，或加重肇事逃逸刑責，才能有效遏止此類規避手法。