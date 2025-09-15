　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

網自爆「騙吃麥當勞偏方」引戰　業者：不樂見、勿以身試法

▲▼麥當勞。（圖／記者蕭筠攝）

▲有網友自爆騙麥當勞漢堡8次都成功，麥當勞回應。（示意圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

近日一名網友於Threads上以「麥當勞蹭蹭偏方？」為題發文，聲稱是自己研發的新招，主要手法在於欺騙店員表示自己沒拿到餐點，再請店家補做，更自豪強調試過8次都成功，貼文掀起熱烈討論。對此，麥當勞回應，並不樂見這份用心遭到誤用，也希望消費者勿以身試法。

這名網友自稱是「偏方研究者」於網上發文分享，表示若是去麥當勞門市無論購買任何套餐盡量是2套以上 ，買完後約半小時之內回去，先想吃第2次的品項拿起來，再拿著收據回去向店員說明沒拿到東西並請他補一個，店員就會再補上一個，且聲稱成功率為百分之百。

貼文一出引來大批網友留言怒轟「為啥還可以沾沾自喜的教人做這種違背良心的事情」、「做麥當勞這麼多年第一次看到像你這麼沒品的」、「那麼窮需要的是去申請社會補助不是偏方」、「乞丐就乞丐，偏方三小」，引發熱議。

對此，麥當勞表示：「若顧客收到內容不符的產品，可立即向餐廳人員反映，我們將秉持尊重與信任的原則，盡力協助處理。惟我們並不樂見這份用心遭到誤用，影響餐廳營運與其他顧客的權益；希望顧客勿以身試法，共同維護美好的用餐體驗。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
409 1 6225 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
網自爆「騙漢堡」8次都成功！　麥當勞回應了
46萬台女YTR在韓「拒絕被睡」遭暴打！　骨折瘀青照曝
17F墜落地面　台中女頭顱破裂慘死
快訊／法說變法會！　PCB妖股嚇趴跌停
快訊／HYBE董座遭傳喚！　涉不正當交易吞4千億
快訊／嘎琳被爆「交往百億富商」當小三　樂天球團最新回應

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

網自爆「騙吃麥當勞偏方」引戰　業者：不樂見、勿以身試法

漢堡王超狂「雞薯條堡」快閃回歸5天　最低下殺46折

【車禍現場】電動代步車、重機相撞！　80歲嬤死亡

【叫一個全班都醒了】上課到一半板擦竟掉出大喇牙...！

陳小春應采兒復刻名場面　唱到〈相依為命〉有夠甜

【薑還是老的辣】俏皮爸一刀抹平藥膏超絲滑！臉上寫滿「快誇我」

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

玖壹壹聽陳漢典Lulu閃婚爆粗口　曝Lulu媽先暴雷喜訊XD

新郎給岳父敬茶 #伴郎團 舉杯：就等這一聲爸

【離奇車禍】轎車暴衝加油站驚險瞬間！

【借踩一下】博美為上沙發 竟將爸爸當梯子XD

婁峻碩焦凡凡宣布當爸媽了！　演唱會「曬超音波照」超感動

網自爆「騙吃麥當勞偏方」引戰　業者：不樂見、勿以身試法

漢堡王超狂「雞薯條堡」快閃回歸5天　最低下殺46折

醫揭「器官老化」6大警訊　愛吃超加工食品恐加速

福登頭槌建功、哈蘭德梅開二度　曼城德比大戰3比0完封曼聯

4個月大愛犬突遭鱷魚咬住拖走　女徒手狂打1部位成功救回

富邦產險攜手USPACE打造「即時計費保險」　獲金管會核准試辦

台中搭公車是玄學！以為準時到站牌「卻見車子背影」…網：要賭人品

星座9/15～9/21財運、愛情、健康全揭密！雙子戀愛升溫、處女事業金錢雙豐收

李灝宇立功400安M9　林盛恩冠軍戰好投、陳柏毓3A無失分

大學生被騙2大地雷曝！ 出租帳戶+假租屋陷阱　恐變詐團幫兇

用愛守護校園　婦幼安全巡迴列車再啟動

鹿港停車陷阱！沒畫線也挨罰挨轟搶錢　警說明開單理由

消費熱門新聞

漢堡王超狂雞薯條堡快閃回歸5天

網自爆騙吃麥當勞漢堡偏方　業者：不樂見、勿以身試法

iPhone 17預約　Coupang酷澎台灣攜手中信LINE Pay卡友享專屬優惠

超夯髮品美式賣場限時搶購

台南三井OUTLET二期明年開　新店舖曝

霜淇淋買1送1、咖啡零食買2送2　超商周末優惠來了

大阪拉麵該吃哪一間？拉麵浪人帶路攻略5大必吃名店

中秋送禮新風潮！唐舖子立體月餅禮盒驚喜感爆棚

No.1品牌益節全新升級版「複能3效配方」*讓你真的舒適有感

繼光香香雞咖哩炸雞限量買1送1

肯德基推中秋限定「奶皇流心Q蛋撻」　單點售價55元

三商炸雞買1送1限時2周開跑

拿坡里炸雞、披薩現省2050元

超商周一咖啡優惠來了！全家10元多1杯

更多熱門

相關新聞

他揪滿福堡廣告「上面有根捲毛」麥當勞回應

他揪滿福堡廣告「上面有根捲毛」麥當勞回應

有民眾經過台北捷運忠孝復興站內的廣告看板，竟發現麥當勞的滿福堡廣告照片中，麵包上竟然「有一根捲毛」。讓他忍不住拍影片PO網笑問：「這是什麼新的行銷手法嗎？」然而發文擴散開後，網友們注意的不是這張NG照片的小小意外，反而對原PO的超強觀察力覺得難以置信，直呼：「你的視力是3.0嗎？」事件曝光後，這片廣告看板已經成為不少網友參觀朝聖的「打卡地」，麥當勞則回應，正在進行廣告素材的更新，未來也經更嚴謹把關廣宣素材的品質。

獨／台積電外包商陳屍麥當勞　疑過勞死...解剖結果曝

獨／台積電外包商陳屍麥當勞　疑過勞死...解剖結果曝

捐血免費吃大麥克限時47天開跑

捐血免費吃大麥克限時47天開跑

台積電外包商陳屍麥當勞！父曝兒恐怖工時疑過勞死

台積電外包商陳屍麥當勞！父曝兒恐怖工時疑過勞死

即／台積電外包商陳屍麥當勞　3至親悲赴殯儀館相驗

即／台積電外包商陳屍麥當勞　3至親悲赴殯儀館相驗

關鍵字：

麥當勞

讀者迴響

熱門新聞

台灣最雷景點　外國人「點名1地」：待5分鐘就離開

iPhone 17被曝不能貼膜　一撕毀新科技

國高中改10點上課連署成案！教育部這天前答覆

把握好天氣！　「雨最大」時間曝

轟綠糟蹋柯！他警告羈押庭1情況恐暴動

投1500份履歷沒人要！44歲副總裁崩潰：願當掏糞工

交往百億富商變小三　樂天女孩嘎琳嗲求巨額補償

情侶墾丁度假竟成死別　36歲女隔天陳屍沙灘

最新模擬路徑！　雙颱生成機率曝

台灣民意民調／44.6%不認同柯文哲受賴清德政治迫害　310萬人看法改變

漸凍父病床哀求「ㄅㄚˊㄉㄧㄠˋ」　兒心碎完成遺願

柯、應暫回復「羈押禁見」狀態　暫不拆電子腳鐶

3款iPhone不能更新！iOS 26液態介面將上線

「4生肖」要發了！未來3周事業全面起飛

收到10元硬幣竟是假的！老闆看傻：我像小丑

更多

最夯影音

更多

【車禍現場】電動代步車、重機相撞！　80歲嬤死亡

【叫一個全班都醒了】上課到一半板擦竟掉出大喇牙...！

陳小春應采兒復刻名場面　唱到〈相依為命〉有夠甜

【薑還是老的辣】俏皮爸一刀抹平藥膏超絲滑！臉上寫滿「快誇我」

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面