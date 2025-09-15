網自爆「騙吃麥當勞偏方」引戰　業者：不樂見、勿以身試法

▲有網友自爆騙麥當勞漢堡8次都成功，麥當勞回應。（示意圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

近日一名網友於Threads上以「麥當勞蹭蹭偏方？」為題發文，聲稱是自己研發的新招，主要手法在於欺騙店員表示自己沒拿到餐點，再請店家補做，更自豪強調試過8次都成功，貼文掀起熱烈討論。對此，麥當勞回應，並不樂見這份用心遭到誤用，也希望消費者勿以身試法。

這名網友自稱是「偏方研究者」於網上發文分享，表示若是去麥當勞門市無論購買任何套餐盡量是2套以上 ，買完後約半小時之內回去，先想吃第2次的品項拿起來，再拿著收據回去向店員說明沒拿到東西並請他補一個，店員就會再補上一個，且聲稱成功率為百分之百。

貼文一出引來大批網友留言怒轟「為啥還可以沾沾自喜的教人做這種違背良心的事情」、「做麥當勞這麼多年第一次看到像你這麼沒品的」、「那麼窮需要的是去申請社會補助不是偏方」、「乞丐就乞丐，偏方三小」，引發熱議。

對此，麥當勞表示：「若顧客收到內容不符的產品，可立即向餐廳人員反映，我們將秉持尊重與信任的原則，盡力協助處理。惟我們並不樂見這份用心遭到誤用，影響餐廳營運與其他顧客的權益；希望顧客勿以身試法，共同維護美好的用餐體驗。」