獨／台積電外包商陳屍麥當勞　家屬疑過勞死...解剖複驗結果曝

▲台積電外包商離奇陳屍麥當勞。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者陳宏瑞、賴文萱／高雄報導

高雄市楠梓區一家麥當勞驚見男屍，一名台積電外包商林姓男子9日倒臥在店內廁間內，被店員發現時已明顯死亡，檢方9日下午進行相驗，林男的爸爸、姊姊及弟弟到場認屍，林男爸爸悲曝兒子工作辛苦，每天早出晚歸常聽他喊累，懷疑有過勞可能，向檢方要求解剖釐清死因。檢方今（11）日進行解剖複驗，發現林男並無外傷，已排除他殺，至於有無疾病或體內有無藥物反應，則需等法醫鑑定報告才能確定。

全案發生9日上午9點多，警消接獲報案指出，楠梓區一家麥當勞有客人猝死，一名店員表示，在進行清潔工作時，發現男廁其中一間廁所被上鎖許久，拍門叫喚都不得回應，店員自行拿10元硬幣開鎖，赫然發現一名男子倒臥在廁間內疑似身亡。

▲台積電外包商陳屍麥當勞廁所，家屬到殯儀館相驗。（圖／記者陳宏瑞攝）

警方初步調查，48歲林姓男子在前一日晚間獨自進入麥當勞消費，進入廁所後，整個晚上都沒出來，被發現時已明顯死亡。現場勘驗後沒有打鬥痕跡，死者身體沒有明顯外傷，但有尋獲不明針頭。

9日下午檢察官在高雄市立殯儀館進行相驗，林男的爸爸、姊姊及弟弟接獲噩耗後都到場認屍，2人神情凝重，林男爸爸說兒子工作辛苦，常常喊累，每天早上7點出門，都加班到晚上8點，連周六日有時也要加班，懷疑兒子可能過勞，向檢察官反應希望解剖釐清，檢察官也同意，並在今日進行解剖。