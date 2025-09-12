他揪滿福堡廣告「上面有根捲毛」　全場驚：視力3.0！麥當勞回應

▲有民眾經過台北捷運忠孝復興站內的廣告看板，竟發現麥當勞的滿福堡廣告海報中，麵包上竟然「有一根捲毛」。（圖／翻攝Threads／apersonmy120）



圖文／CTWANT

有民眾經過台北捷運忠孝復興站內的廣告看板，竟發現麥當勞的滿福堡廣告照片中，麵包上竟然「有一根捲毛」。讓他忍不住拍影片PO網笑問：「這是什麼新的行銷手法嗎？」然而發文擴散開後，網友們注意的不是這張NG照片的小小意外，反而對原PO的超強觀察力覺得難以置信，直呼：「你的視力是3.0嗎？」事件曝光後，這片廣告看板已經成為不少網友參觀朝聖的「打卡地」，麥當勞則回應，正在進行廣告素材的更新，未來也經更嚴謹把關廣宣素材的品質。

近日，有民眾在Threads上發文，表示自己在台北捷運忠孝復興站往文湖線方向的麥當勞廣告看板上，看到滿福堡的照片裡「麵包上竟然有根毛」，並附上放大影片為証。這名發文民眾還笑稱：「是什麼新的行銷手法嗎？」

貼文曝光後，立刻引起網友注意。不少網友難以置信的留言：「問題是你是怎麼發現的？」、「你的視力是3.0嗎？」、「明察秋毫就是你！」、「拍攝人員要汗流浹背了。」、「這可以入選本年度十大恐怖故事了吧？」

還有人搞笑指出：「以後吃到毛不准抱怨！因為廣告圖裡就有毛！」還有不少人反問：「所以，吃不到毛應該要去消基會檢舉廣告不實嗎？」、「我買的滿福堡上面沒有毛這樣算廣告不實嗎？」

對此，麥當勞發表回應指出：「感謝網友對廣告素材的關心與指正，我們正進行更新，未來將更嚴謹把關廣宣素材品質，回應顧客對品牌的信任與喜愛。」

