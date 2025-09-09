台積電外包商陳屍麥當勞！父曝兒「恐怖工時」...疑過勞死求解剖

記者陳宏瑞、賴文萱／高雄報導

高雄市楠梓區一家麥當勞驚見男屍，一名台積電外包商林姓男子今（9）日倒臥在店內廁間內，被店員發現時已明顯死亡。檢方今下午進行相驗，林男的爸爸、姊姊及弟弟到場認屍，林男爸爸悲曝兒子工作辛苦，每天早出晚歸常聽他喊累，懷疑有過勞可能，已向檢方要求解剖釐清死因。

▲高雄麥當勞男廁發現一具男屍。（圖／記者許宥孺翻攝）



▲▼台積電外包商陳屍麥當勞廁所，家屬接噩耗悲痛認屍。（圖／記者陳宏瑞攝）

台積電外包商員工一名48歲林姓男子離奇陳屍在麥當勞廁所內，被發現時已明顯死亡。為釐清林男死因，橋頭地方檢察署檢察官今日下午3點半在高雄市立殯儀館進行相驗，林男的爸爸、姊姊及弟弟接獲噩耗後都到場認屍，2人神情凝重，對於林男死因不願多談。在檢察官和法醫、鑑識人員陸續到場後開始進行相驗，結果有待檢方說明。

▲父懷疑兒子過勞要求解剖，悲曝他天天早出晚歸。（圖／記者陳宏瑞攝）

林男爸爸說兒子工作辛苦，常常喊累，每天早上7點出門，都加班到晚上8點，連周六日有時也要加班。由於懷疑兒子可能過勞，林父今也向檢察官反應希望解剖釐清，檢察官同意後天解剖，釐清確切死因。

▲檢警今日下午陸續到場，相驗查死因。（圖／記者陳宏瑞攝）

回顧這起案件，事發在今日上午9點多，警消接獲報案指出，楠梓區一家麥當勞有客人猝死。一名店員表示，在進行清潔工作時，發現男廁其中一間廁所被上鎖許久，拍門叫喚都不得回應，店員自行拿10元硬幣開鎖，赫然發現一名男子倒臥在廁間內疑似身亡。

▲▼台積電外包商離奇陳屍麥當勞。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方初步調查，48歲林姓男子在昨日晚間獨自進入麥當勞消費，進入廁所後，整個晚上都沒出來，被發現時已明顯死亡。現場勘驗後沒有打鬥痕跡，死者身體沒有明顯外傷，但有尋獲不明針頭。