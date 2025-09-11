「捐血免費吃麥當勞大麥克」9/15開跑　95所校園限定

▲麥當勞今年再度發起「麥當勞熱血行動」。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

台灣麥當勞5度攜手「台灣血液基金會」發起「麥當勞熱血行動」，9月15日起凡於全台95所指定校園完成捐血，即可獲得「大麥克貴賓券」1張，每校前50名首次捐血者還可額外領取限量環保袋、金選美式咖啡優惠券1張。

▲凡捐血即可免費吃大麥克。

▲首次捐血者還可獲得環保袋及咖啡券。

根據台灣血液基金會統計，近10年來20歲以下首次捐血比例由14.66%下滑至9.21%，青年首捐意願明顯降低。

今年台灣麥當勞再度前進校園發起「麥當勞熱血行動」，9月15日至10月31日於全台95所大專院校展開巡迴，凡至全台指定校園捐血250c.c.即可獲得「大麥克貴賓券」；每校前50名首次捐血者可額外獲得「麥當勞熱血行動環保袋」與「金選美式咖啡（冰／熱）貴賓券」。

此次預計提供25000份大麥克貴賓券、6000份金選美式咖啡貴賓券及6000個麥當勞熱血行動環保袋，數量有限、送完為止，貴賓券使用期限至12月15日。

▲21風味館祭出最新優惠。

另外，21風味館至9月23日前則祭出最新限時優惠，包括「大薯霸買1送1」，2份特價95元，換算下來，1包大薯不到48元；「鹹蛋黃薯霸買1送1」，2份特價110元，每包只要55元，提醒21TOGO、台大微風門市不適用此優惠。

還有2大壽星限定好康，包括「生日烤雞分享餐」，內含21香草烤雞、原味小棒腿2隻、酥炸杏鮑菇、紫玉Q藷半份、中杯蜂蜜綠茶2杯，特價477元；「生日炸烤分享餐」，內含21香草烤半雞、香脆炸雞3塊、大份黃金脆薯、紫玉Q藷、中杯蜂蜜綠茶2杯，特價467元，最低下殺58折起，活動至12月30日。