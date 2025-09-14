　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨主席之爭起跑！　羅智強、鄭麗文、張亞中明日領表

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席選舉10月18日即將改選，並於明日開始領表，在18、19日辦理登記。目前確定領表參選者有5組人馬，包含藍委羅智強、前立委鄭麗文、孫文學校校長張亞中、中常委孫健萍，以及趙少康和郝龍斌其中1人。對此，同樣有意參選的立委羅智強今（14日）表示，明天上午10點就會到黨部領表，張亞中則派人代為領表，兩人登記時間未定，而鄭麗文明日領表但登記時間也未定，孫健萍將在19日領表登記。

▲▼國民黨主席參選人鄭麗文請益之旅之二復興崗23期年會 季麟連陪同-鄭麗文 。（圖／記者黃克翔攝）

▲鄭麗文明日領表，18日正式登記參選。（圖／記者黃克翔攝）

羅智強表示，自己明日上午10時會去黨中央領表，相關參選的活動會按照步調一一來進行，一定要贏得主席的勝利，帶領國民黨重返執政，下架賴清德總統。

張亞中明日另有行程，將由辦公室主任何啟聖代表前往領表。張亞中說，四年來一直沒有放棄希望為國民黨、國家、兩岸做事，目前兩岸關係是台灣最重要的，若不能夠追求和平，一切都是枉然，要為兩岸創造和平，必須要有一個好的槓桿，國民黨就是一個最好的槓桿。

鄭麗文則說，週一就會去領表，18日登記，並讚張亞中、羅智強都是優秀、有戰力的人選，希望展現全黨上下一致的團結，不會因為主席選舉，讓外界有見縫插針的任何機會。

被問到如何鞏固軍系票源？鄭麗文表示，在黨中央將黃復興黨部解散後，不可諱言某個程度也傷了很多軍系這些先進同志前輩們的心，大家不應該是只有到了主席選舉的時候，才覺得軍系的票很重要，不只是軍系的黨員票，所有的黨員皆是如此。

鄭麗文說，大家注重軍系是好事，因為自從黃埔以來，他們就是國民黨最忠誠、無私付出的黨員，主席選舉大家都很重視軍系選票，但不要忘記，有國民黨才有中華民國，今天繼續保衛中華民國，才有國民黨，軍系的同志念茲在茲的是捍衛中華民國。

鄭麗文指出，這次黨主席選舉，黨內人才先進同志願意參與關心，對國民黨都是好事，也希望重新喚回所有黨員同志對國民黨的向心力，大家都是同一個團隊、同一個家庭，共同的團結在一起，下架民進黨、打敗台獨法西斯，再次重現中華民國的核心價值民主、民生、民權，照顧好所有的老百姓，讓人民能夠安居樂業，不需要擔心被撕裂、不需要擔心自己的國家認同、更不需要擔心兩岸隨時會打仗，這是國民黨最神聖的任務，以及對所有人民的承諾。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
505 1 9265 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
遊韓搭計程車「司機1舉動」是詐騙！　釣出一票苦主
千萬網紅帶貨翻車！備2萬雙「只賣58雙」　老闆血虧曝真相
遺孀淚吻柯克告別　不停說「我愛你」心碎一幕曝光
曾聖恩衝回致勝分被趕出場！　錯愕還原狀況
鶯歌老街空蕩蕩！他曝2原因「在地人都不逛」
快訊／8縣市大雨特報！　大雷雨轟嘉義1小時
打民進黨2年「燒光上億」　館長喊沒錢了：以前挺綠生意很好

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國軍在哪中華民國就在哪　蔣萬安：我繼承前輩精神繼續反對台獨

藍委修財劃法出包反嗆政院「只會罵」　綠委批犯錯還不認錯

國民黨主席之爭起跑！　羅智強、鄭麗文、張亞中明日領表

賴清德細數政績：佈局全球賺全世界的錢　全國人民從幼照顧到老

時代力量十週年募款餐會　2026選戰首波鎖定8縣市布局

讓基隆人早15分鐘回家！林沛祥爭取2088B、2088C增4班次　9/22上路

何志偉偕議員出席桃園中醫師義診　強調「健康台灣」三大方向

話語權不能被壟斷　凌濤談石破茂請辭新局：台灣有事、日本有事

國民黨主席改選明領表　趙少康：和郝龍斌比民調決定誰出馬

公館圓環拆除爆民眾打警　王鴻薇批苗博雅落荒而逃：有無譴責暴力？

【燒成火海】聯結車自撞！油箱噴飛爆炸 火光瞬間吞沒

【借踩一下】博美為上沙發 竟將爸爸當梯子XD

【出動三輛紅斑馬】高雄女騎車闖國道！　一路往北狂飆20公里

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

【超危險！】看護推輪椅搭電扶梯翻車　阿伯重摔波及乘客2傷

【討論解方】陳其邁籲朝野放下屠刀！　「政治領袖無法坐下談是愧對人民」

梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！

張棋惠嘴ㄆㄧㄚˊ「飛輪海變灰輪海」　預告開個唱：都要感謝蟑螂(?)

【太危險了】微波木製餐盒起火！店員急滅火

馬志翔談舊愛江祖平　希望她都好：祝她幸福

國軍在哪中華民國就在哪　蔣萬安：我繼承前輩精神繼續反對台獨

藍委修財劃法出包反嗆政院「只會罵」　綠委批犯錯還不認錯

國民黨主席之爭起跑！　羅智強、鄭麗文、張亞中明日領表

賴清德細數政績：佈局全球賺全世界的錢　全國人民從幼照顧到老

時代力量十週年募款餐會　2026選戰首波鎖定8縣市布局

讓基隆人早15分鐘回家！林沛祥爭取2088B、2088C增4班次　9/22上路

何志偉偕議員出席桃園中醫師義診　強調「健康台灣」三大方向

話語權不能被壟斷　凌濤談石破茂請辭新局：台灣有事、日本有事

國民黨主席改選明領表　趙少康：和郝龍斌比民調決定誰出馬

公館圓環拆除爆民眾打警　王鴻薇批苗博雅落荒而逃：有無譴責暴力？

史考特9局大比分登板！洗刷再見滿貫惡夢　羅伯斯目的「重置」他

回填廢棄物！高雄美濃坑洞2怪手暗夜出入　環保局扣留開罰900萬

赴韓搭計程車「司機1舉動」是詐騙！一票苦主：只能看著跳表機狂跳

CASIO聯手Nissan造拉風錶　冠軍賽車元素入設計

出房門就是太平洋！第一排零遮蔽視野賞日出月光海　花蓮海景民宿

床墊發霉＋綁鐵鍊！韓籍勞工撰「囚禁日記」　揭美突襲非人道待遇

嘉藥迎新！2200新生射紙飛機啟航　72歲校友攜夫再拚碩士

陸掀「預製菜風波」　薩莉亞被點名：為啥沒人罵？　關鍵是這點

1天吃21根香蕉！女子突昏迷倒地不起　醫驚呼：已經中毒

祖雄超趕進度！歡慶2周年「佳娜已懷2寶」　從砲友變家人感性告白

【燒成火海】聯結車自撞！油箱噴飛爆炸 火光瞬間吞沒

政治熱門新聞

釋昭慧籲拒領1萬！求「捐入國家續命款」

柯文哲交保後3條路全滅？　沈富雄改口：他只剩一條路

柯P臀部有對稱傷口　同黨議員勸他做1事

柯文哲會再被羈押？吳宗憲：應該不會

公館圓環天天車禍！他提9點力挺蔣萬安

圓環抗議驚現蔣萬安遺照！議員怒轟死亡威脅

養出全國最大垃圾山　議員轟盧秀燕擺爛

即／民進黨圖卡造謠　柯志恩喊告

柯文哲交保遭撤銷　吳子嘉預測結果

高市議員特助竟是「美濃大峽谷」盜採地主

幕僚送頭害慘柯文哲？媒體人：懷疑有高人指點

陪賴清德板橋拜廟　徐國勇曝民進黨新北市長初選規劃

柯文哲十足信任黃國昌　拋聯合政府創造民眾黨新政治空間

快訊／柯文哲7000萬交保遭高院撤銷發回　民進黨回應了

更多熱門

相關新聞

凌濤談石破茂請辭新局：台灣有事、日本有事

凌濤談石破茂請辭新局：台灣有事、日本有事

國民黨「青年寰宇乘風計畫」近日訪問日本，拜會日本經濟產業省、東京都廳，能源政策、人工智慧、內容產業、數位治理等議題。國民黨智庫副執行長凌濤今（14日）表示，這次訪問恰好落在日本政治局勢出現重大變化之後，更具政策意義。台日關係與詮釋話語權不能被壟斷，國民黨年輕一代更多的「知美派」、「知日派」，將有助於對印太及國內政策的發展的認識。

趙少康：和郝龍斌比民調決定誰選國民黨主席

趙少康：和郝龍斌比民調決定誰選國民黨主席

卓籲立院面對財劃法公式錯誤　蔣萬安這樣說

卓籲立院面對財劃法公式錯誤　蔣萬安這樣說

侯再批政院財劃法事權不說清楚　快分配345億

侯再批政院財劃法事權不說清楚　快分配345億

柯志恩正式提告！美濃大峽谷地主竟變「自家特助」

柯志恩正式提告！美濃大峽谷地主竟變「自家特助」

關鍵字：

國民黨羅智強鄭麗文趙少康郝龍斌張亞中

讀者迴響

熱門新聞

Lisa掰了Labubu！LV包掛「黃色新歡」　粉絲全暴動

陳曉東淚替于朦朧發聲！「為何全在刪文」

快訊／U18台灣3比2勝韓國奪季軍

知名烘焙坊驚傳倒閉！負責人夫妻失聯

釋昭慧籲拒領1萬！求「捐入國家續命款」

3千萬、6間房也買不到快樂　21歲獨子繼承遺產後崩潰：快撐不下去

于朦朧墜樓亡「犯人背景硬」！全案14大疑點一次看

Jennie爆熱戀！街上牽手緊抱好萊塢男星「私照外洩」

微熱山丘月餅發霉！宣布全面停產退費　千人湧入粉專讚爆

今年停賣中秋月餅！微熱山丘道歉：可退款

《2分之一強》舞陽宣布結婚！「法國絕美婚紗曝光」

台南台積電工安意外　工人遭風扇擊中摔落3m亡

最新模擬路徑！　颱風生成機率曝

印尼「營多麵」調味包驗出致癌農藥

女神級啦啦隊長結婚了！金韓拿披白紗嫁團長　安芝儇驚喜到場

更多

最夯影音

更多

【燒成火海】聯結車自撞！油箱噴飛爆炸 火光瞬間吞沒

【借踩一下】博美為上沙發 竟將爸爸當梯子XD

【出動三輛紅斑馬】高雄女騎車闖國道！　一路往北狂飆20公里

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

【超危險！】看護推輪椅搭電扶梯翻車　阿伯重摔波及乘客2傷

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面