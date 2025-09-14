國民黨主席之爭起跑！　羅智強、鄭麗文、張亞中明日領表

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席選舉10月18日即將改選，並於明日開始領表，在18、19日辦理登記。目前確定領表參選者有5組人馬，包含藍委羅智強、前立委鄭麗文、孫文學校校長張亞中、中常委孫健萍，以及趙少康和郝龍斌其中1人。對此，同樣有意參選的立委羅智強今（14日）表示，明天上午10點就會到黨部領表，張亞中則派人代為領表，兩人登記時間未定，而鄭麗文明日領表但登記時間也未定，孫健萍將在19日領表登記。

▲鄭麗文明日領表，18日正式登記參選。（圖／記者黃克翔攝）

羅智強表示，自己明日上午10時會去黨中央領表，相關參選的活動會按照步調一一來進行，一定要贏得主席的勝利，帶領國民黨重返執政，下架賴清德總統。

張亞中明日另有行程，將由辦公室主任何啟聖代表前往領表。張亞中說，四年來一直沒有放棄希望為國民黨、國家、兩岸做事，目前兩岸關係是台灣最重要的，若不能夠追求和平，一切都是枉然，要為兩岸創造和平，必須要有一個好的槓桿，國民黨就是一個最好的槓桿。

鄭麗文則說，週一就會去領表，18日登記，並讚張亞中、羅智強都是優秀、有戰力的人選，希望展現全黨上下一致的團結，不會因為主席選舉，讓外界有見縫插針的任何機會。

被問到如何鞏固軍系票源？鄭麗文表示，在黨中央將黃復興黨部解散後，不可諱言某個程度也傷了很多軍系這些先進同志前輩們的心，大家不應該是只有到了主席選舉的時候，才覺得軍系的票很重要，不只是軍系的黨員票，所有的黨員皆是如此。

鄭麗文說，大家注重軍系是好事，因為自從黃埔以來，他們就是國民黨最忠誠、無私付出的黨員，主席選舉大家都很重視軍系選票，但不要忘記，有國民黨才有中華民國，今天繼續保衛中華民國，才有國民黨，軍系的同志念茲在茲的是捍衛中華民國。

鄭麗文指出，這次黨主席選舉，黨內人才先進同志願意參與關心，對國民黨都是好事，也希望重新喚回所有黨員同志對國民黨的向心力，大家都是同一個團隊、同一個家庭，共同的團結在一起，下架民進黨、打敗台獨法西斯，再次重現中華民國的核心價值民主、民生、民權，照顧好所有的老百姓，讓人民能夠安居樂業，不需要擔心被撕裂、不需要擔心自己的國家認同、更不需要擔心兩岸隨時會打仗，這是國民黨最神聖的任務，以及對所有人民的承諾。