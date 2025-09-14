國軍在哪中華民國就在哪　蔣萬安：我繼承前輩精神繼續反對台獨

▲蔣萬安出席復興崗校友會餐會。（圖／北市府提供）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市長蔣萬安今（14日）在台北出席中華民國復興崗校友會會員代表大會暨秋節聯誼餐會表示，適逢抗戰勝利80週年，無數的先賢先烈，過去的犧牲奉獻，在場的復興崗校友付出奉獻之下，才有和平穩定與繁榮，國軍在哪，中華民國就在哪裏，「無數的先賢先業，過去的犧牲奉獻、在場許多復興崗校友的付出貢獻之下，才有今天的和平、穩定與繁榮。所以我也將繼續傳承我們所有前輩的精神，堅定捍衛中華民國、反對臺獨、守護中華民國的民主、自由與繁榮。」

蔣萬安說，今天非常高興能夠來參加我們復興崗校友會所舉辦的會員大會暨抗戰80週年和秋節聯誼餐會。另一方面，復興崗他是傳承了過去前輩們的精神，校友會其實也起源於民國40年創立的政工幹校，經過歷次的改名，「復興崗」3個字始終代表着榮譽、責任與傳承，所以一直以來也是國軍的中流砥柱。退伍之後，各位前輩依然關心社會、關心國家，在社會各個領域持續嶄露頭角，佔有一席之地，充分展現復興崗精神，對不對？

蔣萬安回憶，去年11月，陳裕中理事長，還有楊副理事長，還有一些理監事代表到臺北市政府，我們就復興崗校友會未來會務的發展以及大家的期待交換意見，所以充分感受到我們復興崗校友會強大的向心力。另一方面，今年1月我也到大安森林公園參加抗戰80週年慶祝活動暨懷念經國先生音樂會。當天看到許多我們政戰前輩透過音樂來慶祝抗戰勝利，以及共同懷念經國先生，都讓我非常的感動。

蔣萬安說，另一方面，今年適逢抗戰80週年的慶祝活動，也受到兩岸共同的紀念。在今年上個月，自己也在臺北市政府1樓和管中閔校長，還有徐宗懋先生共同舉辦抗戰80週年紀念圖片特展。看到一幅幅珍貴的照片，許多先賢先烈在當時打死不退、寧死不降的身影之下，也讓我們深深感受到不能忘記當時一樣奮勇向前的臺灣前輩，包括丘念台、翁俊明等等、臺灣少年團，其實我也一再強調，歷史不容遺忘、不容淡化、也不容扭曲，對日抗戰就是國軍領導的勝利，我們也將繼續傳承中華民族的韌性。

蔣萬安強調，國軍在哪，中華民國就在哪裏。無數的先賢先業，過去的犧牲奉獻、在場許多復興崗校友的付出貢獻之下，才有今天的和平、穩定與繁榮。所以我也將繼續傳承我們所有前輩的精神，堅定捍衛中華民國、反對臺獨、守護中華民國的民主、自由與繁榮。