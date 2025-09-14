AI詐騙盯上醫界！輔大醫院遭冒名賣藥　院方火大提告了

▲輔大醫院 。（圖／翻攝自Facebook／天主教輔仁大學附設醫院）

記者閔文昱／綜合報導

AI科技帶來便利，但也被不法份子利用。輔仁大學附設醫院近日連續發現，有業者盜用院方拍攝的照片，透過AI合成方式製作院長黃瑞仁、心臟血管外科醫師游皓鈞、新陳代謝科醫師郭俊亨等人的影像，冒名宣傳「日本靜脈曲張膏」及「逆糖錠」等產品，甚至設立假粉絲專頁，企圖誤導消費者。院方強調，所有醫師與相關產品毫無關聯，呼籲民眾切勿受騙。

輔大醫院指出，所有官方訊息與影音僅會透過醫院官網、臉書與YouTube發布，凡是非院方管理的粉絲專頁或帳號，例如「輔大醫院-日本靜脈曲張膏」、「郭醫師-逆糖錠」，都與醫院無涉。院方強烈呼籲民眾，不要輕信來路不明的廣告或粉絲專頁，以免權益受損。

▲不法業者利用AI合成技術，冒用醫師及院長影像推銷藥品。（圖／翻攝自臉書）

院方表示，這些冒用醫師姓名、肖像與照片的行為，不僅嚴重侵害醫師個資與名譽，也涉及醫院著作權，更可能觸犯詐欺與偽造文書等刑事罪責。醫院已全面蒐證，14日下午更已派員前往林口警分局明志派出所報案，將依法追究不法業者的刑事與民事責任，並要求立即下架相關影片與廣告。

最後，輔大醫院提醒，若民眾對醫療資訊或帳號真偽有疑慮，應直接透過醫院官網或官方臉書私訊查證。院方強調，面對層出不窮的AI詐騙，唯有透過正規管道確認，才能避免上當受害。