社會 社會焦點 保障人權

5天後送3人！西莒男半夜急性闌尾炎　馬祖海巡隊派艇馳援

▲▼西莒一名男性鄉親10日凌晨1時因下腹部劇痛遭後送。（圖／記者林名揚翻攝)

▲西莒一名男子10日凌晨1時因下腹部劇痛遭後送。（圖／記者林名揚翻攝)

記者林名揚、郭玗潔／馬祖報導

西莒一名男子10日凌晨1時因下腹部劇痛，疑似急性闌尾炎，經衛生所醫生評估有就醫急迫性，需立即送至連江縣立醫院進行檢查及治療，由於島上無專科醫生及設備，且無交通船，即通報馬祖海巡隊派艇馳援，順利後送連江縣立醫院急救。

繼9月6日1名東引女性鄉親熱中暑昏迷，及9月8日東莒女性鄉親車禍重創皆緊急後送後，今（10）日凌晨又有1名西莒男性鄉親腹部劇痛難耐，疑似闌尾炎發作，礙於深夜已無交通船航班，艦隊分署馬祖海巡隊獲報後，立即派遣PP-3578艇緊急出勤從西莒青帆港與金馬澎分署第一〇岸巡隊青帆安檢所及連江縣消防局人員，合力接駁傷患及陪同人員登艇，以最大安全航速返抵南竿福澳港碼頭，與縣立醫院人員合力將傷患接駁上救護車，送往連江縣立醫院急救。

馬祖海巡隊表示，馬祖四鄉五島，島際間以客船交通往返，如無航班或無直升機或夜間有緊急醫療需求，經專業醫生評估，將立即派艇協助後送就醫，今年度迄今共執行16次醫療後送，1次安寧後送，4次司法相驗後送，積極協助解決鄉親緊急醫療等後送需求，海巡肩負救生救難重任，接獲通報，必全力以赴馳援，確保民眾生命安全。

▲▼西莒一名男性鄉親10日凌晨1時因下腹部劇痛遭後送。（圖／記者林名揚翻攝)

09/09 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

法國53歲麻醉師佩西耶（Frédéric Péchier），被指控蓄意毒害30名病患，最終導致其中12人死亡，只為了展現自己的急救技術，傷害與他有衝突的同事。此案9日在法國東部貝桑松市（Besançon）開庭審理，被檢方形容為「法國司法史上史無前例」的醫療犯罪。

