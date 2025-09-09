台南消防＋醫療完美合作！　勇奪消防署績優救護人員殊榮

▲台南消防局與醫療攜手，榮獲內政部消防署績優救護人員及醫療指導表揚。（記者林東良翻攝，下同）





記者林東良／台南報導

台南救護實力獲中央高度肯定！消防署9日於國際會議廳舉辦表揚大會，肯定全台消防績優救護人員與醫療指導醫師的貢獻與努力，消防局東門高級救護隊王美菁隊員、東門分隊李俊賢小隊長，以及市立安南醫院急診部符凌斌主任榮獲表揚，從第一線救護到醫院專業指導，長年以專業、熱忱與行動守護市民生命安全，實至名歸。

王美菁隊員2024年度執行急救送醫案件804件，在六都中居冠，獲頒「救護之王」。她以紮實技能、耐心守護市民，展現第一線救護人員的專業與奉獻。李俊賢小隊長服務消防工作23年，具EMTP資歷15年，近5年平均每年執行救護案件達904件，榮獲「資深救護人員」獎，曾於2019年勇奪全國「十大傑出救護技術員」第3名，是消防局救護品質精進的重要支柱。

符凌斌主任身為安南醫院急診部主任，肩負繁重急診業務，仍多年投入消防局緊急救護教育訓練、制定作業流程並提供專業指導，提升台南緊急救護品質，榮獲「醫療指導貢獻獎」。

市長黃偉哲恭賀三人獲獎，並指出此榮譽象徵台南消防與醫療體系緊密合作、持續進步，市府將持續支持消防與醫療資源，打造更安全的生活環境。消防局長李明峯強調，三位獲獎人員的專業表現，展現台南市在緊急救護領域的高標準，期望全體同仁持續精進，以專業與熱忱守護市民安全。