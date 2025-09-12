翠玉白菜首登歐洲！捷克國家博物館：台灣珍寶只借真正的朋友

▲國立故宮博物院人氣國寶〈翠玉白菜〉首度登上歐洲。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／布拉格報導

國立故宮博物院人氣國寶〈翠玉白菜〉首度登上歐洲，同時還有上百件珍貴文物到捷克展出。捷克國家博物館館長盧卡其提到，翠玉白菜地位在歐洲人眼中就像〈蒙娜麗莎的微笑〉，還說「台灣人應該都認同，這麼重要的珍寶，不會輕易借給『不是真正的朋友』。」故宮院長蕭宗煌對此次合作呈現很滿意，並為故宮同仁感到驕傲。

▲「故宮文物百選及其故事」開幕夜邀請台灣國樂團演出。（圖／記者林育綾攝）

國立故宮博物院迎接百年院慶，首場海外特展「故宮文物百選及其故事」，9月11日晚間在「捷克國家博物館」揭幕，精選131組件珍貴文物，其中最受矚目的人氣國寶〈翠玉白菜〉，是首度登上歐洲舞台，還有國寶〈清院本清明上河圖〉、〈多寶格〉等經典文物同時亮相。

▲國立故宮博物院上百件珍貴文物，在「捷克國家博物館」展出。（圖／記者林育綾攝）



捷克國家博物館總館長盧卡其（Michal Lukeš）透露，自己跟故宮院長蕭宗煌是多年舊識，他在20幾年前（2003）首次造訪故宮時，就萌生念頭，希望有朝一日，能將這些珍貴的文物帶到捷克展出。

而這個夢想經過長達20年的推動及等待，終於在今天成真，特別是〈翠玉白菜〉首度登上歐洲舞台，這件展品在歐洲人眼中，重要性形同〈蒙娜麗莎的微笑〉，因此象徵台捷雙方的信任關係，因為他知道所有台灣人都同意，故宮不會把這麼重要的文物輕易借給「不是真正的朋友」。

▲翠玉白菜的陳設，還有它的主人「瑾妃」一同呈現。（圖／記者林育綾攝）



故宮院長蕭宗煌分享，自己在2005年擔任國立台灣博物館館長，策劃「千面福爾摩沙－台灣的自然與傳統特展」在捷克國家博物館展出；20年後有幸再度踏上美麗的歷史古都布拉格，將故宮文物帶來與捷克觀眾相見，內心滿懷感動。

蕭宗煌說，此次故宮文物於捷克展出意義非凡，象徵台捷文化交流邁入新的重要里程碑。他也已正式向國家博物館盧卡其總館長提出邀請，期盼未來規劃捷克文物來台展出。

文化部李遠部長表示，在捷克國家博物館期待了20年以後，故宮文物特展終於克服萬難來到捷克展出，他能夠親眼看見展覽順利開展，並在開幕時搭配文化部所轄台灣國樂團帶來台灣民謠等多元曲目的演出，他心中充滿感動。

▲蕭宗煌感謝所有參與的人。（圖／記者林育綾攝）

針對中國大陸國台辦批評，故宮讓〈翠玉白菜〉到國外展出是「玷污國寶」，還利用中華文化謀獨。蕭宗煌對此回應，文化交流是很重要的事情，並沒有玷污或詆毀文物，而之所以會選〈翠玉白菜〉，也是知道它的地位和代表性，許多歐洲一聽到故宮，就知道「翠玉白菜」，因此希望這件展品能和更多人分享。