　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

共軍連兩日南海巡航　怒嗆菲：引入外部勢力「撐腰」徒勞

▲黃岩島全景。（圖／翻攝新華社）

▲黃岩島全景。（圖／翻攝新華社）

記者陳冠宇／綜合報導

南海緊張局勢再起，大陸計劃在黃岩島設立「國家級自然保護區」，引發美菲不滿。9月12日至13日，共軍南部戰區在南海海域進行例行巡航，並批評菲律賓頻繁拉攏域外國家進行「聯合巡航」破壞地區和平穩定，稱「引入外部勢力撐腰注定徒勞無益」。

共軍南部戰區新聞發言人田軍里表示，9月12日至13日，中國人民解放軍南部戰區位南海海域進行例行巡航。他批評，菲律賓頻繁拉攏域外國家組織所謂「聯合巡航」，散播南海非法主張，破壞地區和平穩定。

「我們正告菲方立即停止在南海挑起事端、升級緊張局勢，引入外部勢力撐腰注定徒勞無益」，田軍里稱，戰區部隊持續保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和南海地區和平穩定，任何滋事攪局的企圖都不會得逞。

此前，大陸國務院批覆自然資源部關於報請新建「黃岩島國家級自然保護區」的請示，同意新建這個自然保護區。根據大陸國家林草局的公告，「黃岩島國家級自然保護區」位於海南省三沙市，面積3523.67公頃，主要保護對象為珊瑚礁生態系統。

菲律賓外交部對此表達「強烈抗議」，並稱菲律賓將對大陸這一「不合法的且不被法律承認的」行動提出正式外交抗議，因為這明顯侵犯了菲律賓基於國際法享有的權利和利益。

上（8）月，菲律賓海軍表示，每次菲律賓與其他國家在「西菲律賓海」（菲律賓對己方在南海聲索區域稱呼）進行「海事合作活動」（MCA）聯合巡航，包括在黃岩島（又稱民主礁）、菲律賓北部離島等海域，大陸的行動就會改變。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
505 1 9265 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
18年知名牛排館宣布頂讓！　老闆女兒：爸該享福了
陳曉東開第一槍！　替于朦朧發聲
柯文哲十足信任黃國昌　拋聯合政府創造民眾黨新政治空間
和蕾菈離婚後首露面！　湯宇曝2人近況
台南台積電工人遭風扇擊中摔落3m　手臂斷裂亡
齊名邦茲！　索托寫大聯盟史上第一人紀錄

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

共軍連兩日南海巡航　怒嗆菲：引入外部勢力「撐腰」徒勞

神秘無人機失聯？　海南官方祭出逾40萬元急尋

中美會談前夕摩擦升級　 陸官媒諷美：別只想佔便宜！非長久之計

陸商務部以牙還牙！對美也發動反歧視調查　歡迎受害中企積極參與

美制裁中方企業　陸商務部反擊：9/13起立案調查在美原產模擬晶片

長髮港妹「脫到剩內衣褲」呆坐馬路上！員警舉動被讚爆

蛋沒了！少年割包皮半月後「睪丸壞死」　院方：手術工具臨時買的

「林佳龍」訪歐惹怒中方　陸外交部怒斥：不過是地方外事官員

陸羽球漲價！　店員嘆：1顆球可買1杯手搖飲，3桶球可買1g黃金

預售官網崩了！iPhone 17遭嫌醜仍搶爆　陸果粉嘆：比去年難搶

【燒成火海】聯結車自撞！油箱噴飛爆炸 火光瞬間吞沒

【借踩一下】博美為上沙發 竟將爸爸當梯子XD

【出動三輛紅斑馬】高雄女騎車闖國道！　一路往北狂飆20公里

【超危險！】看護推輪椅搭電扶梯翻車　阿伯重摔波及乘客2傷

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！

【討論解方】陳其邁籲朝野放下屠刀！　「政治領袖無法坐下談是愧對人民」

張棋惠嘴ㄆㄧㄚˊ「飛輪海變灰輪海」　預告開個唱：都要感謝蟑螂(?)

【太危險了】微波木製餐盒起火！店員急滅火

【女友神操作】把眼睛蒙上：不會眼睜睜看男友付錢XD

共軍連兩日南海巡航　怒嗆菲：引入外部勢力「撐腰」徒勞

神秘無人機失聯？　海南官方祭出逾40萬元急尋

中美會談前夕摩擦升級　 陸官媒諷美：別只想佔便宜！非長久之計

陸商務部以牙還牙！對美也發動反歧視調查　歡迎受害中企積極參與

美制裁中方企業　陸商務部反擊：9/13起立案調查在美原產模擬晶片

長髮港妹「脫到剩內衣褲」呆坐馬路上！員警舉動被讚爆

蛋沒了！少年割包皮半月後「睪丸壞死」　院方：手術工具臨時買的

「林佳龍」訪歐惹怒中方　陸外交部怒斥：不過是地方外事官員

陸羽球漲價！　店員嘆：1顆球可買1杯手搖飲，3桶球可買1g黃金

預售官網崩了！iPhone 17遭嫌醜仍搶爆　陸果粉嘆：比去年難搶

40歲男宵夜愛吃「一物」！起床「胸口像被壓住」險猝死

酒吧女店員拒陪續攤　男客竟狂噴辣椒水...反遭酒瓶K破頭！

道奇捕手戰力告急！　史密斯右手受傷進入傷兵名單

NB 1906R成為近期熱門鞋款　8種穿格風格輕鬆融入、與2002R差異一次看

大谷翔平49轟出爐！道奇本季最遠全壘打　挑戰連2年突破50大關

不只高鐵！台鐵司機員反對駕駛艙裝監視器　批「流於形式化監控」

解放軍41機艦出海「四面環台」　國防部任務機監控

共軍連兩日南海巡航　怒嗆菲：引入外部勢力「撐腰」徒勞

男友想硬上！她怒嗆「持續的強迫」提告　無條件調解仍要關

宜蘭西馬縫山4登山客迷途1女脫水　消防漏夜救援

【太危險了】微波木製餐盒起火！店員急滅火

大陸熱門新聞

老師要求家長到校打掃　理由曝光

「林佳龍」訪歐　中方怒斥：只是地方官員

港妹脫到剩內衣褲呆坐路上！警舉動被讚爆

蛋沒了！13歲男割包皮半月後「睪丸壞死」

陸官媒諷美：別只想佔便宜！非長久之計

超常見！這「3類麵包」其實是熱量炸彈

陸羽球漲價！店員嘆：1球可買1杯手搖飲

陸商務部以牙還牙！對美也發動反歧視調查

陸商務部反擊：9/13起立案調查在美原產模擬晶片

iPhone 17遭嫌醜仍搶爆！陸果粉：比去年難搶

少年吃海底撈往鍋裡噴尿　法院判賠938萬

勾踐「臥薪嘗膽」隱忍12年復國 考古證據現世！大量青銅戈出土

社區電梯怪　數學不好回不了家？

《三生三世》于朦朧身亡！目擊鄰居發聲

更多熱門

相關新聞

解放軍航母福建艦通過台海 陸外交部：完全符合中國國內法和國際法

解放軍航母福建艦通過台海 陸外交部：完全符合中國國內法和國際法

大陸第三艘航母「福建艦」出港後由北而南穿行通過台灣海峽，引起印太各勢力關注。大陸外交部發言人林劍表示，「福建艦」通過台灣海峽，赴南海相關海域開展科研試驗和訓練任務，「這次的跨區試驗訓練是航母建造過程中的正常安排，不針對任何的特定目標，唯一要指出的是，中國軍艦在有關海域的活動完全符合中國的國內法和國際法。」

央視官宣福建艦通過台灣海峽 赴南海跨區訓練「不針對特定目標」

央視官宣福建艦通過台灣海峽 赴南海跨區訓練「不針對特定目標」

中國設黃岩島保護區！　外交部發鄭重聲明轟非法劃設

中國設黃岩島保護區！　外交部發鄭重聲明轟非法劃設

南海法理戰線再升溫政府不可漠視

南海法理戰線再升溫政府不可漠視

中國宣布設「黃岩島國家級自然保護區」

中國宣布設「黃岩島國家級自然保護區」

關鍵字：

南海黃岩島南部戰區菲律賓

讀者迴響

熱門新聞

Lisa掰了Labubu！LV包掛「黃色新歡」　粉絲全暴動

知名烘焙坊驚傳倒閉！負責人夫妻失聯

釋昭慧籲拒領1萬！求「捐入國家續命款」

3千萬、6間房也買不到快樂　21歲獨子繼承遺產後崩潰：快撐不下去

Jennie爆熱戀！街上牽手緊抱好萊塢男星「私照外洩」

印尼「營多麵」調味包驗出致癌農藥

今年停賣中秋月餅！微熱山丘道歉：可退款

92歲嬤離世...生前「1習慣」資產變3.8億

最新模擬路徑！　颱風生成機率曝

愛妻癌逝怒撂黑道毆名僧！化工老董、酒店董座遭重判

微熱山丘月餅發霉！宣布全面停產退費　千人湧入粉專讚爆

柯文哲交保後3條路全滅？　沈富雄改口：他只剩一條路

于朦朧死前「6人飯局名單」瘋傳！71歲導演被點名

玖壹壹健志鬆口明年要辦婚禮　春風聽郭書瑤名字冷笑

YTR老爸挨轟炒房回應了！不會笨到買大房投資

更多

最夯影音

更多

【燒成火海】聯結車自撞！油箱噴飛爆炸 火光瞬間吞沒

【借踩一下】博美為上沙發 竟將爸爸當梯子XD

【出動三輛紅斑馬】高雄女騎車闖國道！　一路往北狂飆20公里

【超危險！】看護推輪椅搭電扶梯翻車　阿伯重摔波及乘客2傷

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面