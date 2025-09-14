共軍連兩日南海巡航　怒嗆菲：引入外部勢力「撐腰」徒勞

▲黃岩島全景。（圖／翻攝新華社）

記者陳冠宇／綜合報導

南海緊張局勢再起，大陸計劃在黃岩島設立「國家級自然保護區」，引發美菲不滿。9月12日至13日，共軍南部戰區在南海海域進行例行巡航，並批評菲律賓頻繁拉攏域外國家進行「聯合巡航」破壞地區和平穩定，稱「引入外部勢力撐腰注定徒勞無益」。

共軍南部戰區新聞發言人田軍里表示，9月12日至13日，中國人民解放軍南部戰區位南海海域進行例行巡航。他批評，菲律賓頻繁拉攏域外國家組織所謂「聯合巡航」，散播南海非法主張，破壞地區和平穩定。

「我們正告菲方立即停止在南海挑起事端、升級緊張局勢，引入外部勢力撐腰注定徒勞無益」，田軍里稱，戰區部隊持續保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和南海地區和平穩定，任何滋事攪局的企圖都不會得逞。

此前，大陸國務院批覆自然資源部關於報請新建「黃岩島國家級自然保護區」的請示，同意新建這個自然保護區。根據大陸國家林草局的公告，「黃岩島國家級自然保護區」位於海南省三沙市，面積3523.67公頃，主要保護對象為珊瑚礁生態系統。

菲律賓外交部對此表達「強烈抗議」，並稱菲律賓將對大陸這一「不合法的且不被法律承認的」行動提出正式外交抗議，因為這明顯侵犯了菲律賓基於國際法享有的權利和利益。

上（8）月，菲律賓海軍表示，每次菲律賓與其他國家在「西菲律賓海」（菲律賓對己方在南海聲索區域稱呼）進行「海事合作活動」（MCA）聯合巡航，包括在黃岩島（又稱民主礁）、菲律賓北部離島等海域，大陸的行動就會改變。