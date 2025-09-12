解放軍航母福建艦通過台海　陸外交部：完全符合中國國內法和國際法

▲大陸第三艘航母「福建艦」出港南下，首次穿越台灣海峽。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

大陸第三艘航母「福建艦」出港後由北而南穿行通過台灣海峽，引起印太各勢力關注。大陸外交部發言人林劍表示，「福建艦」通過台灣海峽，赴南海相關海域開展科研試驗和訓練任務，「這次的跨區試驗訓練是航母建造過程中的正常安排，不針對任何的特定目標，唯一要指出的是，中國軍艦在有關海域的活動完全符合中國的國內法和國際法。」

▲大陸外交部發言人林劍。（圖／翻攝大陸外交部）

至於為何選定「穿行台海」的路線，大陸軍事專家李劍指出，「福建艦」在上海建造完成，東海海域水深及海況條件有限，難以滿足全面測試要求，「南海海域水深足夠、海況複雜，更適合開展系統性的航母試驗與訓練。」

李劍強調，從地理位置看，經由台灣海峽前往南海是最高效、合理的正常航線選擇，「此次行動將試驗和訓練任務放在一起，是為了確保裝備能快速形成作戰能力，同時，這可能是福建艦正式入列之前，最後一個階段的試驗。」

據了解，福建艦此次南下進行遠航訓練，負責護衛的是解放軍海軍東海艦隊的俄製現代級導彈驅逐艦杭州艦（舷號136）和052C導彈驅逐艦濟南艦（舷號152），至於此次遠航訓練後是否直接入列服役，大陸軍方則是三緘其口。