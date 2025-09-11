　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中國設黃岩島保護區　外交部轟非法劃設：恐引發區域國家爭端

▲▼外交部空景。（圖／記者詹詠淇攝）

▲外交部。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

中國國務院9日批准自然資源部新建「黃岩島國家級自然保護區」，並要求加強對違法和違規行為的監管與執法力度，中國國家林業和草原局昨晚也公布保護區面積、範圍及功能分區。菲律賓外交部今（11日）表示，將對這項「不正當且違法的行為」提出正式外交抗議。我國外交部今傍晚也發布中華民國政府鄭重聲明，痛批中方完全無權非法片面劃設保護區；中國政府的單邊舉措凸顯其霸權心態，是區域和平穩定的破壞者，恐將引發區域國家間的爭端，對印太和平穩定毫無助益。

外交部傍晚透過新聞稿表示，中華民國政府鄭重聲明，針對中國國務院於9月9日公告批准設立所謂的「『黃岩島』國家級自然保護區」，藉口強化監管執法一事，中國完全無權在民主礁（中方稱「黃岩島」）非法片面劃設保護區；中國政府的單邊舉措凸顯其霸權心態，是區域和平穩定的破壞者，恐將引發區域國家間的爭端，對印太和平穩定毫無助益。

外交部重申，我國對於南海諸島領土主權及其相關海域享有國際法及海洋法上的權利，不因中國的片面主張或行為而有所改變。中華民國願意與包括菲律賓在內等區域國家持續透過理性對話及依循國際法及海洋法（包括聯合國海洋法公約）和平解決爭端，以共同維護南海的和平與穩定。

外交部再次呼籲，我國將持續在「四點原則、五項做法」基礎上，爭取以平等地位參與多邊對話與爭端解決機制，與區域國家共同維護南海安全。

 
09/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
530 3 4240 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

傅崐萁曾遭馬英九開除黨籍12年　國民黨認定不符選黨主席資格

