中國宣布設「黃岩島國家級自然保護區」　中菲南海緊張升溫

▲黃岩島海域。（圖／翻攝自澎湃新聞）



記者董美琪／綜合報導

中菲兩國在南海黃岩島（民主礁）主權爭議多年未解。央視10日報導，大陸國務院9日批准自然資源部新建「黃岩島國家級自然保護區」，並要求加強對違法和違規行為的監管與執法力度。今天傍晚，國家林業和草原局隨即公布保護區面積、範圍及功能分區。

央視新聞報導指出，公告顯示黃岩島國家級自然保護區位於海南省三沙市，總面積3523.67公頃，其中核心區1242.55公頃、實驗區2281.12公頃，主要保護珊瑚礁生態系統。公告附圖將核心區標示為紅色、實驗區標示為綠色，並列出20個界址點的經緯度，分布大致在東經117°44′至117°52′、北緯15°48′至15°52′之間。

早些時候，大陸國務院對自然資源部提交的新建申請給予批准，強調此舉有助於保障黃岩島自然生態系統的多樣性、穩定性與可持續發展。批覆中指出，相關部門和地方應嚴格執行《自然保護區條例》及其他管理規定，落實生態環境保護責任，加強組織協調和管理機構建設，確保監管措施有效落實，不斷提升國家級自然保護區建設和管理水平。

▲黃岩島領海基線示意圖。（圖／翻攝玉淵譚天）



黃岩島一直是中菲在南海爭議的焦點。近期，雙方在該海域曾多次發生衝突。今年8月，大陸海警船與解放軍艦在驅離菲律賓海岸防衛隊船隻時發生碰撞。同月，美國第七艦隊驅逐艦「希金斯號」航經該海域，為六年來美軍艦再次在黃岩島附近行動。

隨後，解放軍南部戰區發布消息稱，美軍艦未經批准擅入「中國黃岩島領海」，共軍南部戰區海軍依法跟蹤監視並警告驅離。