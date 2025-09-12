　
生活

分手還能當朋友？這3個星座最難狠心斷絕聯絡

▲▼星座,十二星座,分手,斷聯,朋友,天秤,水瓶,雙魚。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲許多人分手後選擇徹底斷聯，但對這三個星座來說，刪掉前任的聯絡方式反而比想像中困難許多。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

分手後，很多人會想盡辦法徹底忘掉前任：刪照片、丟禮物、社群媒體退追，甚至最後乾脆「斷聯」，把對方的電話號碼也刪掉，從此老死不相往來。但對某些星座來說，「完全斷聯」的念頭光是想像就覺得渾身不對勁。只要這段感情不是特別創傷，他們通常會留一點餘地給過去的戀人，甚至，有些人乾脆選擇繼續當朋友。

不像天蠍會乾脆斷橋，獅子也絕不會忘記誰傷害過他們，這幾個星座在感情結束後的態度相對寬容。他們有人會單純為了「留個劇情」而保留前任的號碼，好奇深夜傳訊會有什麼反應；有人很擅長把關係從戀人轉換成朋友；還有人心裡其實期待能復合，所以絕對不可能徹底刪除對方。以下三個星座，就是國外網站《Bustle》占星師認為最不可能和前任完全斷聯的代表，快一起來看看自己有沒有上榜。

天秤座

▲▼星座,十二星座,分手,斷聯,朋友,天秤,水瓶,雙魚。（圖／取自免費圖庫pexels）

天秤座很難狠心刪掉前任的聯絡方式，這都要歸功於守護星愛與連結的金星。這股能量讓天秤總是對曾經在乎的人保持強烈的羈絆，不容易斷乾淨。

加上風象星座特質，他們社交圈龐大，交朋友如魚得水，前任也常被自然地納入其中。對天秤來說，曾經出現在生命裡的人，他們都希望能長久留下。

所以分手後，天秤不會把門徹底關上，偶爾幾個月傳一次訊息，或是在IG上按個讚，對他們來說都是正常的。甚至，天秤一點也不會覺得和前任當「麻吉」有什麼奇怪。

由於天秤是代表天秤的星座，他們最怕混亂、最討厭爭吵，總希望能化解矛盾、維持和諧。如果和前任有心結，他們會不斷想要談開，直到能恢復和平關係為止。

雙魚座

▲▼星座,十二星座,分手,斷聯,朋友,天秤,水瓶,雙魚。（圖／取自免費圖庫pexels）

雙魚總是對前任保有一塊柔軟的心。不同於巨蟹或天蠍會選擇自我保護，雙魚就算心裡明白該斷，也很難真正切斷與前任的聯繫。

受海王星影響，感性的雙魚常用近乎詩意的方式懷念舊愛。他們會想起曾經的美好，盯著手機等待訊息，甚至神奇地忘記當初分手的理由。

雙魚對人太容易原諒，這也讓他們始終抱持著「或許有機會再續前緣」的期待。很多雙魚會心存希望，覺得前任可能會改變、學會成長，變成理想中的伴侶。若完全斷聯，他們就再也看不到希望成真的可能。

分手剛開始時，雙魚可能會猶豫著要不要按下「刪除」鍵，但往往還是選擇保留最後一條聯繫線。幸運的是，浪漫的雙魚隨著時間會慢慢走出來，記憶淡去後，他們也會遇見新的對象。

水瓶座

▲▼星座,十二星座,分手,斷聯,朋友,天秤,水瓶,雙魚。（圖／取自免費圖庫pexels）

水瓶座幾乎不可能選擇斷聯。對他們來說，徹底斷掉聯絡不但麻煩，還顯得太戲劇化。當一段感情結束，他們通常就是「嗯，好，結束了」然後繼續過日子，好像什麼事都沒發生一樣。

作為風象星座，水瓶社交圈廣、人脈多，這讓他們不會因為分手就情緒崩潰。很多時候，他們甚至可能同一天晚上就已經安排好新的約會。對水瓶而言，斷聯顯得多此一舉。

有些水瓶會保留前任的號碼，單純是無聊時想傳個訊息，看看會發生什麼。他們不記仇，所以往往能輕鬆和前任聊天，甚至展開「朋友加上某種關係（FWB）」的互動，或乾脆真的當朋友。

水瓶的直接坦率，也讓他們敢說出自己心裡的想法。一旦和前任把話講開，他們多半會希望對方繼續留在自己的生活裡。

分享給朋友：

星座十二星座分手斷聯朋友天秤水瓶雙魚

