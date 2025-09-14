好運到！　4星座年底前大翻身

▲巨蟹座有貴人相助。（示意圖）



記者陳俊宏／綜合報導

塔羅牌老師艾菲爾分享，年底前迎來！巨蟹座、雙子座、水瓶座、射手座有鹹魚翻身機會，像雙子「敢拼就贏，財富暴漲」，而水瓶「突破極限，後勢看漲」。

巨蟹座：貴人相助，黃金十年

[廣告]請繼續往下閱讀...

巨蟹座在年底前的能量格外旺盛，特別容易遇到願意伸出援手的貴人。這些貴人可能是職場中的上司、合作夥伴，甚至是家人與朋友的支持，他們提供寶貴的資源與機會，幫助巨蟹打破停滯的困境。

過去一段時間，巨蟹可能因情緒起伏或缺乏安全感，而踟躕不前，但年底前的轉折，將讓他們突然找到明確的方向。特別是在事業與財務上，將感受到穩健的推進，不再只是默默付出，而是被看見與肯定。

這股能量的延伸，甚至將帶來「黃金十年」的契機，讓巨蟹從鹹魚翻身，成為舞台上的主角。

雙子座：敢拼就贏，財富暴漲

雙子座的「翻身」關鍵在於他們靈活的頭與敏銳的直覺，年底前會面臨一些挑戰性的機會，這些機會乍看之下充滿風險，但只要勇於嘗試，就可能變成財富與成功的突破口。

無論是投資、合作、創業，或是職場升遷的契機，都有機會在短時間內迎來大躍進。這段時間語言能力與人際魅力將特別突出，能吸引到願意合作的夥伴，進而快速打開新的局面。

與其保守不動，不如果敢出擊，只要敢拼就會贏。年底前不僅能突破財務限制，更可能實現夢想中的「財富暴漲」，讓周遭的人都刮目相看。

水瓶座：突破極限，後勢看漲

水瓶座在年底前將迎來一個「突破極限」的時刻，長期以來他們可能因為外在限制或自我懷疑而停滯，但這段時間將出現一個機會，迫使他們勇敢跨出舒適圈。

這不僅是職場或財務上的挑戰，更是對自我的突破，水瓶擅長創新與顛覆，年底前會因大膽的想法或行動獲得迴響，進而讓局勢完全翻轉。他們可能因創意被看見，因堅持而獲得肯定，甚至迎來新的平台或舞台。

這次翻身將不只是短暫的好運，而是打開未來更多可能的大門，後勢不僅看漲，更將成為眾人眼中「脫胎換骨」的代表。

射手座：機會降臨，好運展開

射手座的鹹魚翻身來得格外戲劇化，年底前會突然迎來一個全新的機會，可能是來自遠方的合作、旅行帶來的轉機，或是海外資源的加持。

射手原本就充滿樂觀與冒險精神，當機會出現時，他們會毫不猶豫地抓住，並憑藉膽識開創全新局面。這段時間的財務、事業、人際甚至愛情，都可能同時迎來轉折，就像一場全面開展的好運盛宴。

更重要的是，射手會因為態度積極而獲得更多人的支持，讓翻身的力量加倍。年底前不只是小小逆轉，而是「好運全面爆發」，真正迎來屬於自己的高光時刻。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。