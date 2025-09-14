　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

好運到！　4星座年底前大翻身

▲▼職場,公職,上班族,職員,辦公室,企業,競爭力,白領。（圖／資料照）

▲巨蟹座有貴人相助。（示意圖）

記者陳俊宏／綜合報導

塔羅牌老師艾菲爾分享，年底前迎來！巨蟹座、雙子座、水瓶座、射手座有鹹魚翻身機會，像雙子「敢拼就贏，財富暴漲」，而水瓶「突破極限，後勢看漲」。

巨蟹座：貴人相助，黃金十年

[廣告]請繼續往下閱讀...

巨蟹座在年底前的能量格外旺盛，特別容易遇到願意伸出援手的貴人。這些貴人可能是職場中的上司、合作夥伴，甚至是家人與朋友的支持，他們提供寶貴的資源與機會，幫助巨蟹打破停滯的困境。

過去一段時間，巨蟹可能因情緒起伏或缺乏安全感，而踟躕不前，但年底前的轉折，將讓他們突然找到明確的方向。特別是在事業與財務上，將感受到穩健的推進，不再只是默默付出，而是被看見與肯定。

這股能量的延伸，甚至將帶來「黃金十年」的契機，讓巨蟹從鹹魚翻身，成為舞台上的主角。

雙子座：敢拼就贏，財富暴漲

雙子座的「翻身」關鍵在於他們靈活的頭與敏銳的直覺，年底前會面臨一些挑戰性的機會，這些機會乍看之下充滿風險，但只要勇於嘗試，就可能變成財富與成功的突破口。

無論是投資、合作、創業，或是職場升遷的契機，都有機會在短時間內迎來大躍進。這段時間語言能力與人際魅力將特別突出，能吸引到願意合作的夥伴，進而快速打開新的局面。

與其保守不動，不如果敢出擊，只要敢拼就會贏。年底前不僅能突破財務限制，更可能實現夢想中的「財富暴漲」，讓周遭的人都刮目相看。

水瓶座：突破極限，後勢看漲

水瓶座在年底前將迎來一個「突破極限」的時刻，長期以來他們可能因為外在限制或自我懷疑而停滯，但這段時間將出現一個機會，迫使他們勇敢跨出舒適圈。

這不僅是職場或財務上的挑戰，更是對自我的突破，水瓶擅長創新與顛覆，年底前會因大膽的想法或行動獲得迴響，進而讓局勢完全翻轉。他們可能因創意被看見，因堅持而獲得肯定，甚至迎來新的平台或舞台。

這次翻身將不只是短暫的好運，而是打開未來更多可能的大門，後勢不僅看漲，更將成為眾人眼中「脫胎換骨」的代表。

射手座：機會降臨，好運展開

射手座的鹹魚翻身來得格外戲劇化，年底前會突然迎來一個全新的機會，可能是來自遠方的合作、旅行帶來的轉機，或是海外資源的加持。

射手原本就充滿樂觀與冒險精神，當機會出現時，他們會毫不猶豫地抓住，並憑藉膽識開創全新局面。這段時間的財務、事業、人際甚至愛情，都可能同時迎來轉折，就像一場全面開展的好運盛宴。

更重要的是，射手會因為態度積極而獲得更多人的支持，讓翻身的力量加倍。年底前不只是小小逆轉，而是「好運全面爆發」，真正迎來屬於自己的高光時刻。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
505 1 9265 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
18年知名牛排館宣布頂讓！　老闆女兒：爸該享福了
陳曉東開第一槍！　替于朦朧發聲
柯文哲十足信任黃國昌　拋聯合政府創造民眾黨新政治空間
和蕾菈離婚後首露面！　湯宇曝2人近況
台南台積電工人遭風扇擊中摔落3m　手臂斷裂亡
齊名邦茲！　索托寫大聯盟史上第一人紀錄
信義區正妹喝掛「臉撞水溝蓋」！朋友1舉動…黃小柔目擊傻眼了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

不只高鐵！台鐵司機員反對駕駛艙裝監視器　批「流於形式化監控」

交往5年發現懷孕！男友要求驗DNA喊「不是我的也不能塞回去」

獨／費玉清《晚安曲》可以助眠！專家揭關鍵：規律比早睡更重要

雙子座倒吃甘蔗！12星座最新運勢　射手留意健康

國籍航空9月促銷「精選航線76折起」　飛韓國免6千元

好運到！　4星座年底前大翻身

「台灣首件海龜化石」台南玉井挖出　全球極稀有「更新世赤蠵龜」

台電10月民生電價喊調6％！　經濟部擬凍漲

最新模擬路徑！　颱風生成機率曝

午後雨擴大！　「下最多」地區曝

【燒成火海】聯結車自撞！油箱噴飛爆炸 火光瞬間吞沒

【借踩一下】博美為上沙發 竟將爸爸當梯子XD

【出動三輛紅斑馬】高雄女騎車闖國道！　一路往北狂飆20公里

【超危險！】看護推輪椅搭電扶梯翻車　阿伯重摔波及乘客2傷

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！

【討論解方】陳其邁籲朝野放下屠刀！　「政治領袖無法坐下談是愧對人民」

張棋惠嘴ㄆㄧㄚˊ「飛輪海變灰輪海」　預告開個唱：都要感謝蟑螂(?)

【太危險了】微波木製餐盒起火！店員急滅火

【女友神操作】把眼睛蒙上：不會眼睜睜看男友付錢XD

不只高鐵！台鐵司機員反對駕駛艙裝監視器　批「流於形式化監控」

交往5年發現懷孕！男友要求驗DNA喊「不是我的也不能塞回去」

獨／費玉清《晚安曲》可以助眠！專家揭關鍵：規律比早睡更重要

雙子座倒吃甘蔗！12星座最新運勢　射手留意健康

國籍航空9月促銷「精選航線76折起」　飛韓國免6千元

好運到！　4星座年底前大翻身

「台灣首件海龜化石」台南玉井挖出　全球極稀有「更新世赤蠵龜」

台電10月民生電價喊調6％！　經濟部擬凍漲

最新模擬路徑！　颱風生成機率曝

午後雨擴大！　「下最多」地區曝

道奇捕手戰力告急！　史密斯右手受傷進入傷兵名單

NB 1906R成為近期熱門鞋款　8種穿格風格輕鬆融入、與2002R差異一次看

大谷翔平49轟出爐！道奇本季最遠全壘打　挑戰連2年突破50大關

不只高鐵！台鐵司機員反對駕駛艙裝監視器　批「流於形式化監控」

解放軍41機艦出海「四面環台」　國防部任務機監控

共軍連兩日南海巡航　怒嗆菲：引入外部勢力「撐腰」徒勞

男友想硬上！她怒嗆「持續的強迫」提告　無條件調解仍要關

宜蘭西馬縫山4登山客迷途1女脫水　消防漏夜救援

蕭美琴：台灣股市上周再破歷史新高　上月出口值也首次超越南韓

陳曉東開第一槍替于朦朧發聲！「為何全在刪文」提3疑點：坦蕩蕩很難？

【太危險了】微波木製餐盒起火！店員急滅火

生活熱門新聞

印尼「營多麵」調味包驗出致癌農藥

今年停賣中秋月餅！微熱山丘道歉：可退款

最新模擬路徑！　颱風生成機率曝

微熱山丘月餅發霉！宣布全面停產退費　千人湧入粉專讚爆

轉錢給自己「帳戶慘被凍結」！行員說話了

你有領到嗎　前7月平均薪資出爐！

高鐵行動電源起火　消防員揭唯一滅火法

捷運永春站意外！看護推輪椅搭電扶梯2傷

文化部長李遠：希望捷克人同情台我

柯文哲恐面臨「監禁牌」！命理師預測下場　1情況能解套

明午後山區防大雨　下周三起雷雨區擴大「西半部溼答答」

臭了10年！「她整天口臭超濃烈」網愣見1細節

午後雨擴大！　「下最多」地區曝

更多熱門

相關新聞

9月14日星座運勢／水瓶財運面臨重大損失

9月14日星座運勢／水瓶財運面臨重大損失

小孟老師每日星座運勢解析，9月14日如下：

9月13日星座運勢／魔羯桃花運大爆發！

9月13日星座運勢／魔羯桃花運大爆發！

最會膨風的三大星座！

最會膨風的三大星座！

分手還能當朋友？這3個星座最難狠心斷絕聯絡

分手還能當朋友？這3個星座最難狠心斷絕聯絡

紅鸞星動！「桃花運爆棚」TOP4生肖

紅鸞星動！「桃花運爆棚」TOP4生肖

關鍵字：

塔羅牌老師艾菲爾星座

讀者迴響

熱門新聞

Lisa掰了Labubu！LV包掛「黃色新歡」　粉絲全暴動

知名烘焙坊驚傳倒閉！負責人夫妻失聯

釋昭慧籲拒領1萬！求「捐入國家續命款」

3千萬、6間房也買不到快樂　21歲獨子繼承遺產後崩潰：快撐不下去

Jennie爆熱戀！街上牽手緊抱好萊塢男星「私照外洩」

印尼「營多麵」調味包驗出致癌農藥

今年停賣中秋月餅！微熱山丘道歉：可退款

92歲嬤離世...生前「1習慣」資產變3.8億

最新模擬路徑！　颱風生成機率曝

愛妻癌逝怒撂黑道毆名僧！化工老董、酒店董座遭重判

微熱山丘月餅發霉！宣布全面停產退費　千人湧入粉專讚爆

柯文哲交保後3條路全滅？　沈富雄改口：他只剩一條路

于朦朧死前「6人飯局名單」瘋傳！71歲導演被點名

玖壹壹健志鬆口明年要辦婚禮　春風聽郭書瑤名字冷笑

YTR老爸挨轟炒房回應了！不會笨到買大房投資

更多

最夯影音

更多

【燒成火海】聯結車自撞！油箱噴飛爆炸 火光瞬間吞沒

【借踩一下】博美為上沙發 竟將爸爸當梯子XD

【出動三輛紅斑馬】高雄女騎車闖國道！　一路往北狂飆20公里

【超危險！】看護推輪椅搭電扶梯翻車　阿伯重摔波及乘客2傷

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面