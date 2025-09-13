　
地方 地方焦點

新北率先推「久任獎金」　侯友宜表揚493位教保員

▲新北率先推「久任獎金」。（圖／新北市新聞局提供）

▲新北市率先全國推動資深久任獎金制度、加碼教師節禮金、調升廚工待遇及提供特教研習獎勵，期盼留住人才，讓教保人員安心發揮專業。（圖／新北市新聞局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市教育局今（13日）舉辦「2025年度教保服務機構績優暨資深人員表揚典禮」，共493位教保服務人員獲得肯定。市長侯友宜出席時向所有辛勤守護幼兒的教保人員及機構致上敬意，他表示，家長對孩子成長的每一步都高度重視，這關鍵的啟蒙時刻也讓教保人員扛起更多責任。為鼓勵優秀人才留任，新北市府率先全國推動資深久任獎金制度，展現支持幼教的決心。

侯友宜指出，在面對家長們多元需求與社會嚴格檢視時，教保人員必須同時扮演教育、陪伴與溝通者的角色，市府不僅要肯定教保人員們的努力，更要在同仁們遇到誤解或不實批評時，成為堅強後盾。他強調，社會需給予幼教的專業尊重與保障，因此新北市率先全國推動資深久任獎金制度、加碼教師節禮金、調升廚工待遇及提供特教研習獎勵，期盼留住人才，讓教保人員安心發揮專業。

▲新北率先推「久任獎金」。（圖／新北市新聞局提供）

▲侯友宜感謝所有教保人員的付出，新北市府也會持續提升制度保障，共同打造友善專業的幼教環境。

侯友宜表示，幼教現場有非常多優良的教保人員和廚工，例如中和幼兒園林昀老師，協助曾被安置的幼兒走出陰影，重拾信任與興趣；景新附幼林育豐廚工運用餐飲業經驗，讓校園餐食兼具營養與專業管理；文德附幼阮氏紅廚工更將越南飲食融入餐點，讓孩子在飲食中體驗文化多樣性。這些故事反映每一位教保人員都用愛心與專業守護孩子，也期待家長與社會更加理解教保人員的辛勞。

侯友宜說，表揚典禮不僅是榮耀，更是責任的提醒。感謝所有教保人員的付出，並期盼社會大眾能多給予鼓勵與信任，新北市府也會持續提升制度保障，共同打造友善專業的幼教環境，與教保人員攜手努力，陪伴孩子們學習成長。

▲新北率先推「久任獎金」。（圖／新北市新聞局提供）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

【特務上身？】媽媽被詐400萬 女兒復仇飛撲引擎蓋擋車手！

