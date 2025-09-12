打造乾淨城市！新北里環境認證頒獎　侯友宜親謝里長志工

▲經評鑑最終榮獲五星級認證754里、四星級認證32里、三星級認證17里及入選級認證1里。（圖／新北市新聞局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府於今（12日）舉辦「2025年新北市里環境認證頒獎典禮」，市長侯友宜親自出席並頒發獎項，感謝各里里長及環保志工共同努力，營造各里獨特的環保亮點，持續提升新北市的環境品質。

侯友宜表示，新北市能成為最乾淨的城市，歸功於里長、環保志工、清潔隊員及各區公所全力推動里環境認證。自2013年推動「里環境認證制度」以來，參與的里長與環保團體數量已增加一倍，今年更突破800個里，參與率達78%，其中獲五星級認證的里更高達九成。

侯友宜指出，夏季午後雷陣雨頻繁，容易導致病媒蚊孳生。新北市已累計培訓超過5,400人次的社區防蚊師，協助落實「巡、倒、清、刷」四步驟，加強清除積水容器。他也感謝各里長積極響應「黃金資收站」，落實資源回收，推動資源循環永續利用。

▲新北市政府12日舉行「2025年新北市里環境認證頒獎典禮」。

環保局說明，里環境認證以「里」為單位，透過實地及書面評鑑，訂定「巷弄乾淨」、「病媒防治」、「公廁清新」、「環境綠化」、「循環資源」、「環保推廣」及「低碳永續」等七項環境指標。今年共有805個里參與，參與里數為2013年推動初期的兩倍以上。經評鑑，最終754里榮獲五星級認證，32里獲四星級認證，17里獲三星級認證，1里獲入選級認證。

各里在環境營造上皆展現獨特亮點。淡水區油車里在「環境綠化」指標表現突出，達到城市花園等級。里長唐儷樺巧妙規劃，於市民活動中心圍牆下種植綠色植栽與杜鵑花，並善用周邊空間種植蔬菜與香草，營造社區花園，成為居民休閒的好去處。

新店區玫瑰里則在「循環資源」指標表現亮眼，里長施天賜自2011年黃金資收站開站以來，持續推動資源回收。該里每月資源回收量達4,000公斤，並透過志工協助細部分類及環保用品兌換，展現循環永續的具體行動力。

▲侯友宜感謝里長帶領環保志工共同努力，讓新北市環境品質持續提升。