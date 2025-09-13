掃除治安死角！瑞芳警宣導防竊「四聲道」　提升見警率守護國際客

▲台日聯手護觀光！瑞芳警與日台交流協會共商治安對策。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

為提升觀光治安品質，新北市瑞芳警分局昨（12日）與日台交流協會舉行交流會議，針對外籍旅客安全及觀光熱點治安維護進行深入討論，並共同走訪九份老街實地考察，展現台日合作保障旅客安全的決心。瑞芳警更推出多語言的「四聲道」防竊宣導，並透過增設監視器、提升見警率及便衣巡邏等具體作為，全面掃除九份老街治安死角，讓各國遊客都能放心體驗山城之美。

日台交流協會領事室室長國金榮江率主任河野理沙及專員一行，昨日下午專程拜會瑞芳警分局。新北市警察局長方仰寧高度重視此次交流，特別指派刑事警察大隊長黃國師及外事科長陳鴻堯參與，雙方就觀光地區常見案件類型與預防措施深入研商。

交流協會會中特別肯定瑞芳警方近期協助跌落山坡的日籍長者及多次協助日籍旅客尋回遺失物品的專業表現，對警方的高效率與暖心服務表達感謝。瑞芳警分局則提出多項強化治安措施，包括增設監視器、提升見警率、規劃便衣巡邏勤務，並推動中、英、日、韓四語言警示標語與防竊宣導，結合商圈協會力量，共同營造安全旅遊環境。

會後，國金榮江室長一行與瑞芳警分局及九份商圈發展協會共同於老街進行防竊宣導，吸引不少遊客關注。瑞芳警分局強調，將持續透過社區協作與國際交流，打造友善且安心的旅遊環境，讓國內外旅客都能放心暢遊新北。