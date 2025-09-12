永續精神發光！新北影響力微電影奪金鵰雙獎

▲新北影響力之實踐海洋永續的航海家吳兩成，致力推廣新北在地品牌「萬里蟹」及實踐海洋資源永續。（圖／新北市新聞局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府新聞局打造的「新北影響力」已邁入第4年，其中《實踐海洋永續－吳兩成》及《打造永續茶品牌－洪佳玉》兩部影片，今（12日）分別獲頒「2025第九屆台北金鵰微電影展」永續微電影獎銀獎與銅獎，展現新北市持續推動永續價值，並透過影像記錄不同專業上發光發熱的人物故事，獲各界肯定。

新聞局長李利貞表示，《實踐海洋永續－吳兩成》是中華漁業漁船協會會長吳兩成的故事，他長年推動海洋資源永續，打響「萬里蟹」品牌；《打造永續茶品牌－洪佳玉》則呈現茶農洪佳玉秉持友善土地理念，堅持有機耕作。兩部作品都呼應聯合國永續發展目標（SDGs），展現新北落實永續城市、接軌國際的願景。

▲新北影響力之打造永續茶品牌的有機茶農洪佳玉，堅持自然農法，實踐友善土地理念。

李利貞指出，新北影響力目前已記錄31位在各自領域發揮影響力的生命故事，今年以「光 始於你 Shine Begins With You」為主軸，介紹10位來自不同領域的影響力人物，在環保永續、教育、藝術等領域付出、貢獻，像光一樣點亮周遭、溫暖人心，進而推動城市逐步成長、持續前進。

2025「新北影響力」系列影片已在「我的新北市」臉書與YouTube同步上線，前5集分別為熱原拳擊隊教練陳哲宇、新住民演員陳秋柳、RE-THINK創辦人黃之揚、直覺職掘創辦人賴予亭、銀色大門老人送餐平台創辦人孫士姍。接下來將陸續推出藝術、流行音樂、地方創生、消防搜救等不同領域的影響力人物故事，邀請大家一起見證更多「新北之光」如何發揮個人力量，為社會創造正面影響。

▲新北市新聞局專門委員王敏旭（右）代表出席金雕獎頒獎典禮。