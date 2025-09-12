　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

永續精神發光！新北影響力微電影奪金鵰雙獎

▲新北影響力影片囊括金鵰銀銅獎。（圖／新北市新聞局提供）

▲新北影響力之實踐海洋永續的航海家吳兩成，致力推廣新北在地品牌「萬里蟹」及實踐海洋資源永續。（圖／新北市新聞局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府新聞局打造的「新北影響力」已邁入第4年，其中《實踐海洋永續－吳兩成》及《打造永續茶品牌－洪佳玉》兩部影片，今（12日）分別獲頒「2025第九屆台北金鵰微電影展」永續微電影獎銀獎與銅獎，展現新北市持續推動永續價值，並透過影像記錄不同專業上發光發熱的人物故事，獲各界肯定。

新聞局長李利貞表示，《實踐海洋永續－吳兩成》是中華漁業漁船協會會長吳兩成的故事，他長年推動海洋資源永續，打響「萬里蟹」品牌；《打造永續茶品牌－洪佳玉》則呈現茶農洪佳玉秉持友善土地理念，堅持有機耕作。兩部作品都呼應聯合國永續發展目標（SDGs），展現新北落實永續城市、接軌國際的願景。

▲新北影響力影片囊括金鵰銀銅獎。（圖／新北市新聞局提供）

▲新北影響力之打造永續茶品牌的有機茶農洪佳玉，堅持自然農法，實踐友善土地理念。

李利貞指出，新北影響力目前已記錄31位在各自領域發揮影響力的生命故事，今年以「光 始於你 Shine Begins With You」為主軸，介紹10位來自不同領域的影響力人物，在環保永續、教育、藝術等領域付出、貢獻，像光一樣點亮周遭、溫暖人心，進而推動城市逐步成長、持續前進。

2025「新北影響力」系列影片已在「我的新北市」臉書與YouTube同步上線，前5集分別為熱原拳擊隊教練陳哲宇、新住民演員陳秋柳、RE-THINK創辦人黃之揚、直覺職掘創辦人賴予亭、銀色大門老人送餐平台創辦人孫士姍。接下來將陸續推出藝術、流行音樂、地方創生、消防搜救等不同領域的影響力人物故事，邀請大家一起見證更多「新北之光」如何發揮個人力量，為社會創造正面影響。

▲新北影響力影片囊括金鵰銀銅獎。（圖／新北市新聞局提供）

▲新北市新聞局專門委員王敏旭（右）代表出席金雕獎頒獎典禮。

【更多新聞】

►基隆狠爸遷怒「枕頭悶死5歲兒」連鼻樑都壓斷　今遭起訴繼續羈押

►卡拉OK喝太嗨！男醉倒沙發睡到隔天　老闆娘叫不醒發現他死了

►阿公田裡裝「山豬吊」5歲金孫誤踩慘變獵物　超可憐畫面曝光

►「柴油車灌95」員工加錯油害引擎受損　加油站判賠26萬

►替學妹出氣！國中生撂人「BB槍抵頭+鋁棒狂K」　成年共犯下場慘

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
550 1 8028 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／江和樹嗆陳智菡「搶鏡頭害阿北」秒刪文　10字回應了
中華隊確定與韓國爭季軍
快訊／涉洗錢200億被羈押　「雨刷」抗告遭駁回
火鍋店主管偷走公司941萬　竟拿去抖內直播主
iPhone17今晚開賣卡3分鐘！Joeman自曝流量飆30
獨／只想讓拾荒嬤吃熱飯！清潔隊員慘淪貪污犯…32元電鍋下落曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

打造乾淨城市！新北里環境認證頒獎　侯友宜親謝里長志工

永續精神發光！新北影響力微電影奪金鵰雙獎

出席全國漁民節頒獎典禮　侯友宜：持續推動新北永續漁業

樹鵲誤認籃框當鳥窩掛網受困　新北動保員「快攻救援」助返家

真實案例融入互動遊戲　瑞芳警銀攜手校園防詐宣導

農村水保署獲APSAA亞太永續行動獎金銀獎　永續行動受肯定

新北深澳港供輸中心實地操演　海巡中油跨域合作強化應變

屏科大機械系產學專班　1年勇奪50張證照…就學即就業

行動餐車變反詐流動守門員　屏東地檢署巡迴33鄉鎮守護長者

特色農產限定！　番路鄉農會商品獨家登場微風超市

Lulu.陳漢典結婚　到底是不是為了憲哥的錢XD

提前得知陳漢典.Lulu要結婚 吳宗憲直播「笑容藏不住」

【奈米級肉肉】要當李多慧的腰真的太難了

【太危險了】微波木製餐盒起火！店員急滅火

陳漢典.Lulu真的官宣結婚 回顧在大熱門「甜蜜11年」！

【善與愛同框】視障阿嬤靠按摩維生　客人千元送暖她感動不敢收

【等這一天很久了】黑貓逮到機會報復同伴　直接坐紙箱上不讓出來XD

【直擊暴亂】尼泊爾暴民衝車搶手機　台灣團躲飯店拍下街頭慘況

被誤認成Karina　Winter無言笑出來

【余祥銓變攝影師？】扛機器滿場狂跑！滿頭大汗超認真

打造乾淨城市！新北里環境認證頒獎　侯友宜親謝里長志工

永續精神發光！新北影響力微電影奪金鵰雙獎

出席全國漁民節頒獎典禮　侯友宜：持續推動新北永續漁業

樹鵲誤認籃框當鳥窩掛網受困　新北動保員「快攻救援」助返家

真實案例融入互動遊戲　瑞芳警銀攜手校園防詐宣導

農村水保署獲APSAA亞太永續行動獎金銀獎　永續行動受肯定

新北深澳港供輸中心實地操演　海巡中油跨域合作強化應變

屏科大機械系產學專班　1年勇奪50張證照…就學即就業

行動餐車變反詐流動守門員　屏東地檢署巡迴33鄉鎮守護長者

特色農產限定！　番路鄉農會商品獨家登場微風超市

Ozone泰國來不及吃美食「整桌被打翻」　佳辰爆1件事秒抓兇手

獅驚險逆轉龍隊　林岳平盼的關鍵一局出現了：鏞基選球開啟攻勢

歐洲線運價連跌七周　本周已出現成本價、第四季恐成虧錢航線

黨內互打？江和樹疑嗆陳智菡「搶鏡頭害阿北」秒刪文　10字回應了

陸2少年吃海底撈「往鍋裡噴尿」　法院判賠938萬

第3度准柯文哲交保又被高院撤銷　北院休假2天再開庭引聯想

AIT：中國曲解二戰文件「論述錯誤」　企圖孤立台灣於國際之外

威尼斯影后辛芷蕾演繹玫瑰女伶！Roger Vivier新季高跟鞋、焦糖德訓鞋必收

全恩菲認「大家以為我不跳啦啦隊」　訴心聲：隨時準備好應援

「雨刷」被羈押禁見提抗告！高雄高分院駁回

提前得知陳漢典.Lulu要結婚 吳宗憲直播「笑容藏不住」

地方熱門新聞

8年污水困擾終結！新北板橋68戶居民完成接管

普發5000先來　嘉縣1.6萬鄉民最快下月就能領

「美濃大峽谷」翻版！高雄農地淪垃圾場

彰化飼主愛鳥飛失　懸賞加碼到10萬急尋　

補助款將大減7成！許淑華等15縣市長聯合發聲明

白虎斑貓車禍重傷險癱　動保處醫療復健助重生

南投劇場藝術季9／19前單場次購票享早鳥優惠65折

南投客家文化節系列活動9／20起跑

桃園婦幼局走讀馬祖女路　攜手推進婦女福利

南投縣推低收入戶或中低收入戶就業服務計畫

朴子分局警員成功制止交友詐騙

靈鷲山水陸法會義剪　200弱勢族群接受服務

台南11處韌性社區齊聚受訓消防局推廣居家防護與實務操作

藍營15縣市聯合記者會　籲中央恢復一般性補助款

更多熱門

相關新聞

樹鵲誤認籃框掛網受困　新北動保員救援助返家

樹鵲誤認籃框掛網受困　新北動保員救援助返家

新北市永和綠寶石河濱籃球場近日上演暖心救援一幕！一隻學飛的樹鵲幼鳥誤闖球場圍網，受困多時，經民眾通報後，動保員火速趕抵成功救援，並順利協助這隻「黑白小飛俠」與樹上焦急鳴叫的父母團圓，平安重返自然。

真實案例融入互動遊戲　瑞芳警銀攜手防詐宣導

真實案例融入互動遊戲　瑞芳警銀攜手防詐宣導

花蓮「以蛻為進」綠色生活月　正式啟動

花蓮「以蛻為進」綠色生活月　正式啟動

新北深澳港操演　海巡中油跨域合作強化應變

新北深澳港操演　海巡中油跨域合作強化應變

三重玫瑰立體停車場進度超前　力拚2026年5月完工

三重玫瑰立體停車場進度超前　力拚2026年5月完工

關鍵字：

新北市永續影響力

讀者迴響

熱門新聞

陳漢典出身法律世家！250年超狂家族背景起底

轉錢給自己「帳戶慘被凍結」！行員說話了

陳漢典與LuLu證實有「愛的結晶」

呱吉譴責四叉貓被粉絲嗆　暴怒砸耳機、麥克風

陳漢典「一天對Lulu起幾次色心」羞笑說了

快訊／柯文哲交保抗告　高院發回北院更裁

加熱菸最快10/11上市！國健署核定「8品項、3載具」合法販售

廖宏淵連戰操樂天投手引球迷關注

激戰片男主是前夫！32歲台灣臀后「到處做到處拍」

快訊／柯文哲、應曉薇交保發回更裁　高院理由曝

于朦朧墜樓亡6疑點！窗外驚見「大片手指抓痕」

被當砲友不交往！激戰完女刀刺心儀男　二審獲緩刑

高市議員特助竟是「美濃大峽谷」盜採地主

水電費新型詐騙「讓上百家庭破產」？真相曝光

LuLu閃嫁陳漢典！妹深夜接任務電話1hr內幕

更多

最夯影音

更多

Lulu.陳漢典結婚　到底是不是為了憲哥的錢XD

提前得知陳漢典.Lulu要結婚 吳宗憲直播「笑容藏不住」

【奈米級肉肉】要當李多慧的腰真的太難了

【太危險了】微波木製餐盒起火！店員急滅火

陳漢典.Lulu真的官宣結婚 回顧在大熱門「甜蜜11年」！

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面