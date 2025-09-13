　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

紅綠燈變聰明！新北AI動態調整秒數　通勤運輸走廊更順暢

▲新北AI動態調整秒數 通勤運輸走廊更順暢。（圖／新北市交通局提供）

▲新北紅綠燈變聰明！AI助攻秒數調整，車流效率提升。（圖／新北市交通局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市交通局自2019年起，逐步在主要通勤走廊導入智慧交通科技，包含AI攝影機、eTag、GVP與市政儀表板等動態號控系統。這些設備能即時掌握路口車流狀況，並透過數據分析調整紅綠燈秒數，適度放寬高流量方向的通行時間，藉此提升路口通行效率，達到有效紓解車潮、改善市民通勤品質的目標。

交通局專門委員林昭賢指出，截至今年已完成改善的運輸走廊包括汐止大同路、新台五路、五股成泰路、八里龍米路、淡水民權路、新店復興路、新烏路、中和南勢角景平路及中和中山路，共約190處路口，經實測平均可減少5%道路旅行時間、15%路口延滯。

▲新北AI動態調整秒數 通勤運輸走廊更順暢。（圖／新北市交通局提供）

▲AI動態調整秒數。

林昭賢表示，新北市並向交通部申請到2025年智慧運輸系統發展建設計畫補助，今年針對三重新莊新北大道（中正北路～中環路三段）共21處路口及鶯歌鶯桃路（鶯歌路～永和街）共3處路口進行改善。

交通局長鍾鳴時表示，交通局多年來致力於以資訊科技與AI人工智慧改善交通服務效能，無論在縮短行車時間、提高整體車流量以及提升用路人安全已達成顯著成果。相關規劃成果將於本月18日研討會發表與交流。

交通局強調，未來將持續推動AI+ITS智慧運輸系統，提供交通需求預測與緊急因應，並整合智慧停車雲及智慧公運雲，完善智慧交通基礎建設並將交通資訊公開透明化，深度整合新北市交通控制運作，實現「智慧交通、人本安全、綠能永續」的發展願景。

【更多新聞】

►基隆狠爸遷怒「枕頭悶死5歲兒」連鼻樑都壓斷　今遭起訴繼續羈押

►卡拉OK喝太嗨！男醉倒沙發睡到隔天　老闆娘叫不醒發現他死了

►阿公田裡裝「山豬吊」5歲金孫誤踩慘變獵物　超可憐畫面曝光

►「柴油車灌95」員工加錯油害引擎受損　加油站判賠26萬

►替學妹出氣！國中生撂人「BB槍抵頭+鋁棒狂K」　成年共犯下場慘

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
550 1 8028 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／輾壓南韓勁敵　黃筱雯勇闖金牌戰
快訊／今年停賣中秋月餅！微熱山丘道歉：可退款
你有領到嗎　前7月「平均薪資」出爐了！
快訊／高市府證實！前議員特助是大峽谷地主　開罰300萬移送偵
「公館圓環天天車禍」！他提9點力挺蔣萬安：勝過苗博雅2年大災

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北農業局推平溪金農遊　萬株豔紅鹿子百合綻放迎賓

快訊／高市府證實！前議員特助是大峽谷地主　開罰300萬移送偵辦

新北率先推「久任獎金」　侯友宜表揚493位教保員

基隆十全公園親子園遊會　笑聲滿載共築幸福城市

紅綠燈變聰明！新北AI動態調整秒數　通勤運輸走廊更順暢

從創院到防疫戰線　雲林長庚「歷史牆」展15年心血

柚見幸福！「2025斗六文旦節」熱鬧登場　柚農評鑑得獎名單出爐

永續、創新雙料榮耀！矽品精密獲國家企業環保獎與TSAA金獎

掃除治安死角！瑞芳警宣導防竊「四聲道」　提升見警率守護國際客

劍湖山世界環保奪魁　唯一遊樂園抱回國家級獎項

金鍾國向RM成員宣布結婚　劉在錫.哈哈震驚到失語

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！

【孟婆湯又稀了】1歲娃：這麼大了丟水瓶還失敗？這有很難嗎？

【法官的孫】陳漢典超狂家族背景起底！ 親友讚：他真的零架子

新郎給岳父敬茶 #伴郎團 舉杯：就等這一聲爸

Joeman兼職被抓包？　撞臉「上車舞」男主播

【逃逸中】狙殺川普盟友嫌犯逃亡！　「從屋頂跳下」影像曝

【不想上車】被逼看同事跳舞 受害者求放過XD

北士科稀有雙首排！遠雄泱玥57坪追求水岸視野的極致展現

新北農業局推平溪金農遊　萬株豔紅鹿子百合綻放迎賓

快訊／高市府證實！前議員特助是大峽谷地主　開罰300萬移送偵辦

新北率先推「久任獎金」　侯友宜表揚493位教保員

基隆十全公園親子園遊會　笑聲滿載共築幸福城市

紅綠燈變聰明！新北AI動態調整秒數　通勤運輸走廊更順暢

從創院到防疫戰線　雲林長庚「歷史牆」展15年心血

柚見幸福！「2025斗六文旦節」熱鬧登場　柚農評鑑得獎名單出爐

永續、創新雙料榮耀！矽品精密獲國家企業環保獎與TSAA金獎

掃除治安死角！瑞芳警宣導防竊「四聲道」　提升見警率守護國際客

劍湖山世界環保奪魁　唯一遊樂園抱回國家級獎項

狀況不完美卻抓住勝利機會　威能帝賽後感謝隊友守備助攻

新北農業局推平溪金農遊　萬株豔紅鹿子百合綻放迎賓

U18帕蘇拉二刀流亮相　142公里生涯最快球速壓制日本3上3下

快訊／輾壓南韓勁敵　黃筱雯WB拳擊世錦賽勇闖金牌戰

美制裁中方企業　陸官方大反擊：9/13起立案調查在美原產模擬晶片

桃猿止對戰兄弟連敗、締隊史新高觀眾　古久保讚球員專注力與攻勢延續

快訊／今年停賣中秋月餅！微熱山丘認「有發霉現象」道歉退款

U18劉任右抗韓力拚季軍　向隊友信心喊話：相信大家守備、打擊

Lulu、陳漢典閃婚「玖壹壹爆粗口」　紅包金額曝...春風：剛好就好了

你有領到嗎　前7月「平均薪資」出爐了！

【特務上身？】媽媽被詐400萬 女兒復仇飛撲引擎蓋擋車手！

地方熱門新聞

社工助葬禮　4年後宵夜被警盯上暖翻

前議員特助是大峽谷地主　罰300萬送辦

8年污水困擾終結！新北板橋68戶居民完成接管

基隆停電428戶受影響　台電曝原因

普發5000先來　嘉縣1.6萬鄉民最快下月就能領

彰化飼主愛鳥飛失　懸賞加碼到10萬急尋　

大量陸客遊金門不熟交通規則　縣府稽查及宣導

白虎斑貓車禍重傷險癱　動保處醫療復健助重生

921國家防災日將至南消四大安定分隊水樂園親子活動寓教於樂

奇美博物館攜手消防南消五大體驗站寓教於樂學防災

台南麻豆消防推「擊退一氧化碳怪獸」遊戲寓教於樂

「美濃大峽谷」翻版！高雄農地淪垃圾場

透明治理典範！雲林監獄經驗分享助攻標竿學習

新北影響力微電影奪金鵰雙獎

更多熱門

相關新聞

瑞芳警防竊宣導「四聲道」　提升見警率守護國際客

瑞芳警防竊宣導「四聲道」　提升見警率守護國際客

為提升觀光治安品質，新北市瑞芳警分局昨（12日）與日台交流協會舉行交流會議，針對外籍旅客安全及觀光熱點治安維護進行深入討論，並共同走訪九份老街實地考察，展現台日合作保障旅客安全的決心。

惡意放火燒廢棄物　台中連續縱火犯抓到了

惡意放火燒廢棄物　台中連續縱火犯抓到了

新北里環境認證頒獎　侯友宜親謝里長志工

新北里環境認證頒獎　侯友宜親謝里長志工

新北影響力微電影奪金鵰雙獎

新北影響力微電影奪金鵰雙獎

輝達危機？美媒：中國巨頭AI晶片突圍

輝達危機？美媒：中國巨頭AI晶片突圍

關鍵字：

新北市紅綠燈AI路口

讀者迴響

熱門新聞

轉錢給自己「帳戶慘被凍結」！行員說話了

小禎18歲女兒Emma超正！「仙女臉蛋不輸女偶像」

Jennie爆熱戀！街上牽手緊抱好萊塢男星「私照外洩」

水塔泡屍身分確認　拆除工疑行竊失足溺斃

高市議員特助竟是「美濃大峽谷」盜採地主

被當砲友不交往！激戰完女刀刺心儀男　二審獲緩刑

柯文哲交保遭撤銷　吳子嘉預測結果

台中女被抱上床性侵「崩潰給保險套」！野男中途拔套：不願就殺妳

她抵制四叉貓　遭罵「臭X魚」報警怒告

加熱菸最快10/11上市！國健署核定「8品項、3載具」合法販售

H級辣模產前2週宣布離婚！　「3個月短命婚玩完」導火線曝

航警收賄放行旅客夾帶加熱菸　還走公務門

快訊／柯文哲7000萬交保遭高院撤銷發回　民進黨回應了

獨／館長健身房重訓倒地　41歲女不治

黃國昌：柯文哲力挺我成為新北最好選擇

更多

最夯影音

更多

金鍾國向RM成員宣布結婚　劉在錫.哈哈震驚到失語

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！

【孟婆湯又稀了】1歲娃：這麼大了丟水瓶還失敗？這有很難嗎？

【法官的孫】陳漢典超狂家族背景起底！ 親友讚：他真的零架子

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面