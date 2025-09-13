紅綠燈變聰明！新北AI動態調整秒數　通勤運輸走廊更順暢

▲新北紅綠燈變聰明！AI助攻秒數調整，車流效率提升。（圖／新北市交通局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市交通局自2019年起，逐步在主要通勤走廊導入智慧交通科技，包含AI攝影機、eTag、GVP與市政儀表板等動態號控系統。這些設備能即時掌握路口車流狀況，並透過數據分析調整紅綠燈秒數，適度放寬高流量方向的通行時間，藉此提升路口通行效率，達到有效紓解車潮、改善市民通勤品質的目標。

交通局專門委員林昭賢指出，截至今年已完成改善的運輸走廊包括汐止大同路、新台五路、五股成泰路、八里龍米路、淡水民權路、新店復興路、新烏路、中和南勢角景平路及中和中山路，共約190處路口，經實測平均可減少5%道路旅行時間、15%路口延滯。

林昭賢表示，新北市並向交通部申請到2025年智慧運輸系統發展建設計畫補助，今年針對三重新莊新北大道（中正北路～中環路三段）共21處路口及鶯歌鶯桃路（鶯歌路～永和街）共3處路口進行改善。

交通局長鍾鳴時表示，交通局多年來致力於以資訊科技與AI人工智慧改善交通服務效能，無論在縮短行車時間、提高整體車流量以及提升用路人安全已達成顯著成果。相關規劃成果將於本月18日研討會發表與交流。

交通局強調，未來將持續推動AI+ITS智慧運輸系統，提供交通需求預測與緊急因應，並整合智慧停車雲及智慧公運雲，完善智慧交通基礎建設並將交通資訊公開透明化，深度整合新北市交通控制運作，實現「智慧交通、人本安全、綠能永續」的發展願景。