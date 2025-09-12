　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

狗血劇照進現實！女霸總「愛上下屬」…甩1274萬元逼對方妻離婚

▲。（示意圖，與本文當事人無關／pakutaso）

▲朱女看上自己公司內的下屬何男。（示意圖，與本文當事人無關／取自免費圖庫pakutaso）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸重慶一名朱太太日前看上自己公司內，一名已婚的年輕下屬何男。兩人朝夕相處下，迅速發展成戀人關係。朱太太為了能順利跟何男結婚，於是付給何男的妻子陳女300萬元（人民幣，下同，約台幣1274萬元）當作贍養費，逼對方與何男離婚。該起事件如同連續劇的狗血劇情般上演，最終還鬧上法院。

綜合陸媒報導，朱女與何男各自都有家庭，兩人在戀愛過程中，達成想要共組家庭的共識，於是朱女離婚後，為了加快與何男共組家庭的計畫，主動向其原配妻子陳女轉帳300萬元，作為離婚補償、子女撫養費等費用，讓其離婚。

▲。（示意圖，與本文當事人無關／取自免費圖庫pexels）

▲陳女收下300萬元後，與何男離婚。（示意圖，與本文當事人無關／取自免費圖庫pexels）

然而，朱女與何男共同生活一段時間後，感覺不合適又想分開，於是提告何男和其前妻陳女，要求索回300萬元，三人因該筆「贍養費」鬧上法院。

一審法院認定，該款項違背公序良俗，屬無效贈與，判決陳女需返還。對此，陳女與何男提起上訴。二審法院審理認為，朱女舉示的現有證據，均無法證明，其明確具有向陳女贈與的意思，而是代替何男向陳女支付的離婚補償、子女撫養費等費用，因此撤銷一審判決。

二審法院認為，且基於朱女主動支付300萬元後，又主張無效之返還，更是有違公序良俗，悖於誠信，故參酌「因不法原因所為之給付不得請求返還」法理，最後駁回朱女的全部請求，陳女無須返還300萬元。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
550 1 8028 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
柯文哲交保撤銷　張益贍：陳智菡「主動」同車是原因
葉君璋再談林哲瑄「801事件」
快訊／職籃工會狀告籃協！　運動部出手
快訊／柯媽心疼：神明會責罰！
柯文哲交保撤銷　陳智菡「FB被灌爆」！
快訊／特助竟是「美濃大峽谷」盜採地主　議員道歉立即炒人
把柯文哲押回去？高院撤銷交保裁定　謝寒冰驚喊：我猜錯了
陳漢典人生勝利？老粉搖頭曝「早期很慘」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

狗血劇照進現實！女霸總「愛上下屬」…甩1274萬元逼對方妻離婚

解放軍航母福建艦通過台海　陸外交部：完全符合中國國內法和國際法

陸iPhone Air發售喊卡！　監管機構尚未批覆許可...果粉要等一等

iCloud中國大數據唯一合作方　陸國企「雲上貴州」董事長落馬被查

于朦朧死訊與楊冪生日差1天！　《三生》劇粉淚崩：白真渡完劫了

數學不好回不了家？　陸社區建案「古怪電梯」遭吐槽

中國網路瘋玩「王世堅AI」哏　政治迷因逆滲透掀模仿潮

陸「高質量完成十四五規劃」記者會：我國是世界公認最安全國家之一

《三生三世》于朦朧身亡　鄰居嘆：清晨遛狗發現人躺在血泊中

陸「崑崙童子」網路圈粉20萬吸金　自封王母娘娘之子誘姦騙色

Lulu.陳漢典結婚　到底是不是為了憲哥的錢XD

提前得知陳漢典.Lulu要結婚 吳宗憲直播「笑容藏不住」

【奈米級肉肉】要當李多慧的腰真的太難了

【太危險了】微波木製餐盒起火！店員急滅火

陳漢典.Lulu真的官宣結婚 回顧在大熱門「甜蜜11年」！

【善與愛同框】視障阿嬤靠按摩維生　客人千元送暖她感動不敢收

【等這一天很久了】黑貓逮到機會報復同伴　直接坐紙箱上不讓出來XD

被誤認成Karina　Winter無言笑出來

【直擊暴亂】尼泊爾暴民衝車搶手機　台灣團躲飯店拍下街頭慘況

Lulu陳漢典結婚！曾連爸媽都湊CP　「大學初見他」互動就超有默契

狗血劇照進現實！女霸總「愛上下屬」…甩1274萬元逼對方妻離婚

解放軍航母福建艦通過台海　陸外交部：完全符合中國國內法和國際法

陸iPhone Air發售喊卡！　監管機構尚未批覆許可...果粉要等一等

iCloud中國大數據唯一合作方　陸國企「雲上貴州」董事長落馬被查

于朦朧死訊與楊冪生日差1天！　《三生》劇粉淚崩：白真渡完劫了

數學不好回不了家？　陸社區建案「古怪電梯」遭吐槽

中國網路瘋玩「王世堅AI」哏　政治迷因逆滲透掀模仿潮

陸「高質量完成十四五規劃」記者會：我國是世界公認最安全國家之一

《三生三世》于朦朧身亡　鄰居嘆：清晨遛狗發現人躺在血泊中

陸「崑崙童子」網路圈粉20萬吸金　自封王母娘娘之子誘姦騙色

屏科大機械系產學專班　1年勇奪50張證照…就學即就業

被揭聯手盜採地主演戲翻車！柯志恩爆氣回嗆　轟市府揭弊後才重罰

林哲瑄引退嚇一跳　陳俊秀：他應該還能再打

張信哲發片挑戰極限　錄音煎熬卻喊：超爽！

川普想得諾貝爾和平獎　頒獎單位：不會受外力影響

台中「這地區」年漏百萬噸水　美光科技霸氣捐4710萬換管

中信兄弟二軍傷兵過多　聯盟宣布取消13日比賽

行動餐車變反詐流動守門員　屏東地檢署巡迴33鄉鎮守護長者

高雄台積宅退燒　帥過頭點名「捷運宅」接棒

狗血劇照進現實！女霸總「愛上下屬」…甩1274萬元逼對方妻離婚

Lulu陳漢典結婚！曾連爸媽都湊CP　「大學初見他」互動就超有默契

大陸熱門新聞

iPhone 17中國首日預約量破紀錄

勾踐「臥薪嘗膽」隱忍12年復國 考古證據現世！大量青銅戈出土

《三生三世》于朦朧身亡！目擊鄰居發聲

陸男「騎鴕鳥代步」稱比電動車快

戶籍問題再交火　陸委會要國台辦「為陸配著想」

官方出手了！「小紅書」遭約談警告

上車舞以後看不到了？直播主喊「近平」遭禁

中國網路瘋玩「王世堅AI」哏

社區電梯怪　數學不好回不了家？

王毅與盧比歐通話又談「台灣問題」　

我政府約談藝人　陸國台辦：害怕兩岸同胞「雙向奔赴」

忘供氧！22歲女做「微創手術突腦死」身亡

于朦朧死訊惹粉淚：白淺沒了最好的四哥

陸「崑崙童子」網路圈粉20萬吸金 自封王母娘娘之子誘姦騙色

更多熱門

相關新聞

夫打麻將「從牌桌戰到床上」　妻氣炸

夫打麻將「從牌桌戰到床上」　妻氣炸

一名人妻控訴，丈夫阿哲（化名）去年1月間因打麻將結識女牌友小玲（化名），兩人竟發展成交往關係，還多次發生性行為，憤而決定對小玲提告求償30萬元。雖然小玲辯稱阿哲與人妻早已感情不睦，但未獲得桃園地院法官採信，日前仍判她應賠償人妻13萬元較為適當。

人夫婚後1個月外遇2次　小三辯被逼的

人夫婚後1個月外遇2次　小三辯被逼的

夫亡小三定情物想放棺內　妻心碎提告

夫亡小三定情物想放棺內　妻心碎提告

人妻偷吃小王遭偷拍！丈夫見對話臉綠

人妻偷吃小王遭偷拍！丈夫見對話臉綠

被目擊裸躺人妻家床上　他慘賠60萬

被目擊裸躺人妻家床上　他慘賠60萬

關鍵字：

公司戀情婚外情贍養費重慶狗血霸總

讀者迴響

熱門新聞

陳漢典出身法律世家！250年超狂家族背景起底

轉錢給自己「帳戶慘被凍結」！行員說話了

陳漢典與LuLu證實有「愛的結晶」

呱吉譴責四叉貓被粉絲嗆　暴怒砸耳機、麥克風

陳漢典「一天對Lulu起幾次色心」羞笑說了

快訊／柯文哲交保抗告　高院發回北院更裁

廖宏淵連戰操樂天投手引球迷關注

激戰片男主是前夫！32歲台灣臀后「到處做到處拍」

于朦朧墜樓亡6疑點！窗外驚見「大片手指抓痕」

快訊／柯文哲、應曉薇交保發回更裁　高院理由曝

被當砲友不交往！激戰完女刀刺心儀男　二審獲緩刑

LuLu閃嫁陳漢典！妹深夜接任務電話1hr內幕

10藝人哀悼《三生三世》于朦朧！

《三生三世》于朦朧死訊證實！工作室沉痛發聲

水電費新型詐騙「讓上百家庭破產」？真相曝光

更多

最夯影音

更多

Lulu.陳漢典結婚　到底是不是為了憲哥的錢XD

提前得知陳漢典.Lulu要結婚 吳宗憲直播「笑容藏不住」

【奈米級肉肉】要當李多慧的腰真的太難了

【太危險了】微波木製餐盒起火！店員急滅火

陳漢典.Lulu真的官宣結婚 回顧在大熱門「甜蜜11年」！

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面