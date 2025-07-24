首曝光！狠父殺小姐弟「墜樓凶宅」拍賣　底價60萬沒人敢競標

記者任以芳／綜合報導

大陸重慶市南岸區騰龍大道一套房產在阿里法拍屋平台拍賣，引來高度關注，這間「凶宅」發生震驚社會的外遇父親把小姊弟推下樓事件。法拍公告特地提醒該起事件。據了解，此房屋為二次拍賣，評估價約107萬元，起拍價60萬元（台幣約240萬），600多人網路圍觀，沒有一個人敢競標。（單位：人民幣，同下）

回顧該起駭人聽聞案件，外遇對象葉某得知張某婚育情況後，仍繼續與張某交往。葉某將張某的一對兒女視為障礙和負擔。二人多次共謀殺死張某的一對兒女。2020年11月2日下午，身為父親的張某趁其母親外出之機，將在15樓家中的一對親生兒女丟出窗外，致兩孩子墜樓慘死。

事後張某裝無辜被警方識破，才揭發這起殘忍逆倫兇殺案。最終，該起案件2024年1月，最高人民法院復核確認，被告人張某隱瞞已婚已育事實，與被告人葉某建立不正當男女關係。同年1月31日上午，重慶市第五中級人民法院遵照最高人民法院下達的執行死刑命令，對張某、葉某塵執行了死刑。

▲ 狠父推小姐弟墜樓「凶宅」被拍賣 。（圖／翻攝 阿里資產司法）

該起事件發生後，受害家屬傷心欲絕搬出「凶宅」多年，根據網路公開照片，發生兇案現場「首次」曝光，整體裝修方正完整，現場遺留未帶走綠色沙發、一床白色棉被，以及一些垃圾，仔細看牆角還有一顆孩子玩的綠色皮球，看得讓人十分唏噓淒涼。

根據陸媒《澎湃新聞》報導稱，阿里法拍平台公示內容，該房屋位於重慶市南岸區騰龍大道50號4幢15-4號，面積82.43平方米，欠物業費4170元。重慶市渝北區人民法院7月22日發佈的公告，此房屋為二次拍賣，評估價：107.98萬元，起拍價：60.4688萬元（台幣240萬左右）。

公告特別提醒，「本次拍賣的房屋，張某、葉某塵曾在該房屋內將兩名幼童推下樓，導致兩名幼童死亡。請意向競拍人務必事先咨詢瞭解看樣，確認後再報名參拍。如參與競拍即視為對該情況完全瞭解。」

阿里法拍平台顯示，該房產開拍時間為2025年8月7日10時，目前報名人數為0，有640人圍觀。拍賣網3日曾公告拍賣該房產，但隨後撤回，顯示原因是發現案件存在重大事項未披露，需撤回重新覆時情況。

▼ 「凶宅」拍賣提醒資訊 。（圖／翻攝 阿里資產司法）