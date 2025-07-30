陸1款啤酒成分含非法「壯陽藥」添加物　官方：會引發心血管異常

▲啤酒內的非法添加物功效類似威而鋼。（示意圖／路透）

記者廖翊慈／綜合報導

重慶大渡口一名買家日前喝了「慕尼大帝金尊多肽原漿啤酒」後，突然感到心跳加速、頭暈噁心，向市監局檢舉該款啤酒。市監局調查後指出，該啤酒含有「O-丙基伐地那非」成分。這是一種功能類似處方藥「威而鋼」的物質，過量服用會引發心血管異常，屬於有毒有害非食品原料。

據《央廣網》報導，市監局指出，過量服用會造成視覺障礙等不良反應，嚴禁在食品中添加。經查，涉案企業慕尼勃朗酒業（重慶）有限公司透過線上線下銷售此款啤酒67箱。

▲該款啤酒目前已下架。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

市監局對違法企業作出沒收產品及違法所得、罰款15萬元（人民幣）的行政處罰，並將該企業及上游生產企業涉嫌犯罪線索，一併移送公安機關依法追究其刑事責任。

報導指出，「O-丙基伐地那非」這種物質屬於嚴禁添加的有毒有害非食品原料。它雖能產生短期「壯陽」效果，但過量攝取會引發心肌梗塞、突發性耳聾、持續勃起等嚴重健康風險，對高血壓、心臟病患者更是致命威脅。

重慶市食藥檢院研究員指出，「食品中添加處方藥衍生物是赤裸裸的欺詐，其危害不亞於投毒，消費者在不知情下服藥，可能引發，不可逆的臟器損傷。」