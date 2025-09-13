　
社會 社會焦點 保障人權

沒發現漲潮！1男1女受困大安溪出海口沙洲　海巡涉水救人

▲▼ 。（圖／海巡署提供）

▲大安區大安溪出海口今天中午發生2名釣客前往岸際沙洲釣魚，遇到漲潮受困。（圖／海巡署提供）

記者白珈陽／台中報導

2名釣客今天（13日）中午前往大安溪出海口沙洲釣魚，遇到漲潮受困，向警消報案求救，海巡署人員獲報前往搶救，到場發現沙洲距離岸邊約70公尺遠，受困者為1男1女，經救難人員涉水實施救援，順利將2人協助脫困，幸無人受傷。

海巡署中部分署第三岸巡隊松柏安檢所今天中午接獲民眾報案，稱因漲潮受困於大安溪出海口岸際沙洲，無法自行返回上岸；海巡人員立即攜帶救生救難裝備及救生艇前往現場，到場發現距岸約70公尺處沙洲有2人受困。

▲▼ 。（圖／海巡署提供）

▲釣客受困地點。（圖／海巡署提供）

海巡人員評估現場水域安全無虞後，穿著救生衣及佩掛安全繩泅渡實施救援，順利將受困民眾救援上岸，初步傷檢2人均無受傷且意識清楚，稍作休息後自行返家。

▲▼ 。（圖／海巡署提供）

▲▼海巡人員穿著救生衣及佩掛安全繩泅渡實施救援。（圖／海巡署提供）

▲▼ 。（圖／海巡署提供）

據了解，受困2人為30歲左右的劉姓女子及許姓男子，因週末休假，相約從桃園南下到台中釣魚，上午未漲潮時徒步走上沙洲，至中午因未注意潮汐狀況導致受困，幸好平安無事。

第三岸巡隊呼籲，若民眾於岸際及港區發現有危難、救生或救難等案件，可撥打海巡118免費服務專線，海巡人員將於第一時間投入教援；另民眾如欲從事水域遊憩活動，建議下載「Go Ocean」海洋資訊平台App，瞭解各縣市海域狀況，以降低危安風險，確保遊憩安全。

09/11 全台詐欺最新數據




※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

即 ／國道3號台中龍井段砂石車自撞護欄

即 ／國道3號台中龍井段砂石車自撞護欄

國道三號北向186公里處台中龍井段，今天（13日）下午4時許發生砂石車不明原因自撞內線車道護欄，幸駕駛沒有受傷，事故造成車輛回堵約2公里，目前國道警察已在現場處理，將儘速排除狀況。詳細肇事原因由警方進一步釐清。

前環保署總隊長涉性侵4女！法院延押2月

前環保署總隊長涉性侵4女！法院延押2月

獨／館長健身房重訓倒地　41歲女不治

獨／館長健身房重訓倒地　41歲女不治

小貨車「刁車」神力女警員1人推車60公尺

小貨車「刁車」神力女警員1人推車60公尺

男持「棍棒刀」刺擊友人爸　殺人未遂起訴

男持「棍棒刀」刺擊友人爸　殺人未遂起訴

