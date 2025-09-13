蛋黃酥之亂又來了！400公尺人龍癱瘓街頭　代購價一盒飆1500

▲不二坊今天湧現排隊人龍，警方前往交管取締違停。（圖／民眾提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

蛋黃酥之亂又來了！彰化排隊名店「不二坊」日前宣布，彰化路中正路門市將自明(14日)起將暫停販售長達19天，讓許多沒預訂到的民眾急瘋了。消息一出，今日最後營業日出現驚人排隊人，椅凳隊伍長達400公尺，人車來回鑽馬路險象環生，讓轄區三民路派出所員警疲於奔命輪流前往維持交管，而代購價格更是直接翻倍漲，一盒15顆裝已飆到1500元，現場只能用「瘋狂」兩字形容。

不二坊自8月23日開放中秋預約後，短短一週就宣布訂單全滿。店家最新公告，9月14日至10月2日門市暫停營業，全力消化預訂訂單，直到10月3日至6日才會重新開放門市販售。

今天適逢周末、也是不二坊最後營業日，一早就湧現搶購人潮，排隊隊伍分成「代購專區」和「一般民眾區」，從店家門口一路延伸，總長估計超過400公尺，相當於繞行操場一圈的距離。

由於排隊人潮實在太多，不僅擠爆騎樓，還造成周邊交通大打結，中正路違停情況嚴重，甚至連公車都無法靠站，乘客得冒險走到車道上車，險象環生。轄區警方只好派出員警到場維持秩序，並取締違規停車，附近店家無奈感嘆「每年中秋都要來這麼一次」。

▲彰化市不二坊蛋黃酥。（圖／ETtoday資料照）

為了消化人潮，店方今年特別規劃動線，一般散客沿中正路騎樓排隊，專業代購則沿中正路和永安街排隊。儘管如此，在烈日下排隊數小時的民眾還是苦不堪言，有人甚至從前一天半夜就來卡位。隨著門市即將停售19天，代購市場價格也水漲船高。原價一顆50元的蛋黃酥，現在代購價直接翻倍，6顆裝從300元漲到600元，15顆裝從750元漲到1500元，等於一顆要價100元。